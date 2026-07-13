Graham'ın koltuğuna kim oturacak? Trump ailesinden o ismi işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, ölen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine geçici senatör olarak kız kardeşi Darline Graham Nordone'un atanmasını önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, vefat eden Senatör Lindsey Graham'ın yerine geçici senatör olarak kız kardeşi Darline Graham Nordone'un atanmasını tavsiye etti. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vali Henry McMaster'a, büyük Güney Carolina eyaletinin geçici senatörü olarak Lindsey Graham'ın harika kız kardeşi Darline'ı önerdim. Bu, Lindsey'e yakışır muhteşem bir saygı duruşu olacaktır. Lindsey onu çok severdi." ifadelerini kullandı.

Graham'ın temsil ettiği Güney Carolina'da geçici senatörü atama yetkisi Cumhuriyetçi Vali Henry McMaster'da bulunuyor. Trump'ın önerisi hukuken bağlayıcı olmasa da, Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisi nedeniyle Darline Graham Nordone'un atanma ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor.

Graham'ın yerine yeni bir senatörün hızla atanması, Cumhuriyetçilerin Senato'daki sayısal çoğunluğunu yeniden tesis etmesi açısından önem taşıyor. Atamanın gerçekleşmesi halinde Cumhuriyetçiler yeniden 47'ye karşı 51 sandalye üstünlüğüne sahip olacak. Ancak sağlık sorunları nedeniyle Senatör Mitch McConnell'ın henüz Senatoya dönememesi nedeniyle parti, McConnell geri dönene kadar fiilen sınırlı bir çoğunlukla çalışmaya devam edecek.