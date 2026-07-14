İsimleri açıklanmayan ABD'li ve İranlı yetkililere dayandırılan haberde, Ahmedinejad'ın yeniden İran yönetiminin başına getirilmesinin amaçlandığı ancak söz konusu girişimin başarısız olduğu iddia edildi.

NYT, Ahmedinejad'ın 2024 ve 2025 yıllarında üniversiteye gerçekleştirdiği ziyaretlerin de İsrail'in uzun vadeli planının bir parçası olduğunu öne sürdü.

İddiaya göre bu konferans, Ahmedinejad ile İsrail istihbarat görevlileri arasında yapılacak gizli görüşmeye zemin hazırlamak amacıyla organize edildi.

Habere göre, 2024 yılının başında Macaristan hükümetinden üst düzey bir yetkili, Budapeşte'deki Ludovika Üniversitesi Rektörü'nden iklim değişikliği konferansı düzenlemesini ve Ahmedinejad'ı etkinliğe davet etmesini istedi.

NYC'ye göre Mossad, Ahmedinejad'ı yeniden iktidara taşımak için yıllarca gizli temas yürüttü. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

"BARNEA BUDAPEŞTE'YE GİTTİ" İDDİASI

Haberde görüşlerine yer verilen eski ABD'li yetkililer, Mossad'ın Ahmedinejad ile temas kurmayı öncelikli hedef olarak gördüğünü savundu.

İddiaya göre Mossad Direktörü David Barnea da 2024 yılında Ahmedinejad ile görüşmek amacıyla Budapeşte'ye gitti. Aynı haberde, Mossad'ın daha sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) Ahmedinejad ile temas halinde olduğu bilgisini aktardığı ileri sürüldü.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde ayrıca, İsrail'in son yıllarda Ahmedinejad'ın seyahat ve konaklama masraflarını gizlice karşıladığı, Mossad ajanlarının da yurt dışında kendisiyle birçok kez görüştüğü iddia edildi.