İsrail'in eski İran lideri Ahmedinejad'ı yeniden iktidara taşımak istediği iddia edildi
ABD basınında yer alan bir iddiaya göre, İsrail istihbaratı Mossad'ın eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yeniden iktidara taşımaya yönelik gizli bir plan yürüttüğü öne sürüldü. Haberde, temasların yıllarca sürdüğü ancak planın başarısızlıkla sonuçlandığı iddia edildi.
ABD'nin New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan haberde, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı "istihbarat varlığına dönüştürmeyi" hedefleyen gizli bir çalışma yürüttüğü öne sürüldü.
İsimleri açıklanmayan ABD'li ve İranlı yetkililere dayandırılan haberde, Ahmedinejad'ın yeniden İran yönetiminin başına getirilmesinin amaçlandığı ancak söz konusu girişimin başarısız olduğu iddia edildi.
BUDAPEŞTE'DEKİ KONFERANSIN PERDE ARKASI
Habere göre, 2024 yılının başında Macaristan hükümetinden üst düzey bir yetkili, Budapeşte'deki Ludovika Üniversitesi Rektörü'nden iklim değişikliği konferansı düzenlemesini ve Ahmedinejad'ı etkinliğe davet etmesini istedi.
İddiaya göre bu konferans, Ahmedinejad ile İsrail istihbarat görevlileri arasında yapılacak gizli görüşmeye zemin hazırlamak amacıyla organize edildi.
NYT, Ahmedinejad'ın 2024 ve 2025 yıllarında üniversiteye gerçekleştirdiği ziyaretlerin de İsrail'in uzun vadeli planının bir parçası olduğunu öne sürdü.
"BARNEA BUDAPEŞTE'YE GİTTİ" İDDİASI
Haberde görüşlerine yer verilen eski ABD'li yetkililer, Mossad'ın Ahmedinejad ile temas kurmayı öncelikli hedef olarak gördüğünü savundu.
İddiaya göre Mossad Direktörü David Barnea da 2024 yılında Ahmedinejad ile görüşmek amacıyla Budapeşte'ye gitti. Aynı haberde, Mossad'ın daha sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) Ahmedinejad ile temas halinde olduğu bilgisini aktardığı ileri sürüldü.
ABD'li yetkililere dayandırılan haberde ayrıca, İsrail'in son yıllarda Ahmedinejad'ın seyahat ve konaklama masraflarını gizlice karşıladığı, Mossad ajanlarının da yurt dışında kendisiyle birçok kez görüştüğü iddia edildi.
"GİZLİ GÜVENLİ EVE GÖTÜRÜLDÜ" ÖNE SÜRÜLDÜ
Haberde, İsrail'in planının şubat ayı sonunda yeni bir aşamaya geçtiği öne sürüldü.
İddiaya göre 28 Şubat'ta düzenlenen hava saldırısında Ahmedinejad'ın yerleşkesi, korumalarının bulunduğu bina ve zırhlı aracı hedef alındı. Saldırının ardından olay yerine gelen siyah bir Peugeot aracın Ahmedinejad'ı bölgeden uzaklaştırdığı ve aracın Mossad ajanları tarafından kullanıldığı ileri sürüldü.
Haberde, Ahmedinejad'ın daha sonra İran içinde gizli bir güvenli eve götürüldüğü ve bu operasyonun, rejimi değiştirerek kendisini yeniden iktidara taşımayı amaçlayan planın parçası olduğu iddia edildi.
EV HAPSİ İDDİASI
NYT'nin haberinde, Ahmedinejad'ın İsrail'in planından memnun olmadığı ve yaşanan süreçten rahatsızlık duyduğu da öne sürüldü.
Eski İran Cumhurbaşkanı'nın daha sonra İran'ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde kamuoyu önüne çıktığı belirtilirken, mevcut durumuna ilişkin belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.
Haberde ayrıca İran yönetiminin Ahmedinejad'ın İsrail ile temaslarının önemli bölümünü öğrendiği ve eski liderin ev hapsinde tutulduğu iddiasına yer verildi.
Öte yandan haberde, Ahmedinejad'ın yakın çevresine yabancı ülkelerin desteğiyle yeniden iktidara gelmek istediğini söylediği ve göreve dönmesi halinde İsrail'i tanıyıp Abraham Anlaşmaları kapsamında ilişkileri normalleştirebileceğini dile getirdiğinin öne sürüldüğü aktarıldı.