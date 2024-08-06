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Meta'dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet'in "Haniye" paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür

Siyonizmin aparatı ABD'li Mark Zuckerberg'in kontrolündeki Meta Şehit İsmail Haniye'ye yönelik sansürünü sürdürüyor. Facebook 5 gün önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kıldırılan gıyabi cenaze namazından rahatsız olarak videoyu kaldırdı. Skandala kamuoyundan tepki yağarken Facebook, erişim engeli getirdiği videoyu geri adım atarak yayına yeniden vermek zorunda kaldı. Facebook'ta geri adım atan Meta Instagram'da aynı görüntüye 5 gün sonra sansür uyguladı. Siyonist aparatına dönüşen Meta'nın ikircikli tavrı tepki çelti.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 17:17 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 17:32
Meta’dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet’in Haniye paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür

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Amerikalı siyonist destekçisi Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketine bağlı Facebook ve Instagram yine sansürle gündemden düşmüyor.

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyen'nin suikasta uğramasının ardından İsrail destekçisi Meta, Haniye paylaşımlarına karşı harekete geçti.

Facebook'tan Diyanet İşleri Başkanlığına sansür! İşte o video

İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail suikastıyla şehit olduİsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail suikastıyla şehit oldu

META SANSÜRE BAŞLADI
Milyonlarca kişi sosyal medya hesaplarından Haniye ve Filistin mücadelesi ile ilgili paylaşımlar yaparken Meta sansüre başladı. Meta ilk etapta Instagram'da Haniye ile ilgili paylaşımları gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı ve açıklama olarak ise "Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" şeklinde skandal gerekçeler gösterdi. Instagram'ın kararının ardından Türkiye harekete geçti.

Instagram'da Haniye paylaşımlarına sansürInstagram'da Haniye paylaşımlarına sansür

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ
Haniye paylaşımlarına sansür uygulayan Instagram'a BTK tarafından Türkiye'de erişim engeli getirildi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: KURALLARIMZA UYMADILAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın ne zaman erişime açılacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve "Kurallarımız var. Eksiklikleri giderdikleri an engel kalkacak." şeklinde konuştu.

BİR SKANDAL DA FACEBOOK'TAN
Siyonist destekçisi Mark Zuckerberg'in kontrolündeki Instagram'la eş zamanlı olarak Facebook'ta da sansür başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Cuma namazı sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için de gıyabi cenaze namazı kılındı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Cuma namazı sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

ÖNCE SANSÜR SONRA GERİ ADIM
Facebook Şehit İsmail Haniye için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Camisinde kıldırılan gıyabi cenaze namazından rahatsız oldu.


Diyanet İşleri Başkanlığının 2 Ağustos'ta Facebook üzerinden paylaştığı gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı.

Facebook'tan Diyanet'e sansürFacebook'tan Diyanet'e sansür

Hesaba 1 ay canlı yayın yasağı getirdi.

Facebook'tan Diyanet'e sansürFacebook'tan Diyanet'e sansür

FACEBOOK GERİ ADIM ATTI
Facebook daha sonra gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımını, "Kamu Farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir" şeklinde ifadelerle yayına aldı.

SKANDAL 5 GÜN SONRA SANSÜR
Meta'nın 5 gün sonra yeniden sansür uyguladığı öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Instagram'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından Haniye için yapılan taziye paylaşımına günler sonra sansür uyguladığını açıkladı.

Orhan, "Cuma günü Facebook'ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı. Meta İnstagramda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın İsmail Haniye'yle ilgili 31 Temmuz 2024'te yayınlanan taziye mesajını tam 5 gün sonra sildi. Sadece Şehid Haniye'nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak instagram üzerinden." dedi.

TEPKİ YAĞDI
Filistin'e sansür uygulayan Meta tepkilerin odağı oldu. Kullanıcılar marka ve kurumlara "Meta'ya reklam verme verdirme" çağrısında bulundu.

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