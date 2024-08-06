Meta'dan skandallar zinciri: Hedefinde Diyanet'in "Haniye" paylaşımları var! Önce sansür sonra geri adım sonra bir daha sansür

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: KURALLARIMZA UYMADILAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın ne zaman erişime açılacağına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve "Kurallarımız var. Eksiklikleri giderdikleri an engel kalkacak." şeklinde konuştu. BİR SKANDAL DA FACEBOOK'TAN

Siyonist destekçisi Mark Zuckerberg'in kontrolündeki Instagram'la eş zamanlı olarak Facebook'ta da sansür başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Cuma namazı sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için de gıyabi cenaze namazı kılındı. ÖNCE SANSÜR SONRA GERİ ADIM

Facebook Şehit İsmail Haniye için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Camisinde kıldırılan gıyabi cenaze namazından rahatsız oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2 Ağustos'ta Facebook üzerinden paylaştığı gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı. Facebook'tan Diyanet'e sansür

Hesaba 1 ay canlı yayın yasağı getirdi. Facebook'tan Diyanet'e sansür FACEBOOK GERİ ADIM ATTI

Facebook daha sonra gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımını, "Kamu Farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir" şeklinde ifadelerle yayına aldı.

SKANDAL 5 GÜN SONRA SANSÜR

Meta'nın 5 gün sonra yeniden sansür uyguladığı öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan Instagram'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından Haniye için yapılan taziye paylaşımına günler sonra sansür uyguladığını açıkladı.

Orhan, "Cuma günü Facebook'ta Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında paylaşılan Şehid İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazı canlı yayınını silen ve hesaba ceza veren Meta yeni bir skandala imza attı. Meta İnstagramda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın İsmail Haniye'yle ilgili 31 Temmuz 2024'te yayınlanan taziye mesajını tam 5 gün sonra sildi. Sadece Şehid Haniye'nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak instagram üzerinden." dedi. TEPKİ YAĞDI

Filistin'e sansür uygulayan Meta tepkilerin odağı oldu. Kullanıcılar marka ve kurumlara "Meta'ya reklam verme verdirme" çağrısında bulundu. Instagram ve Facebooktaki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABDli Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrailden teşekkürü kaptı