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Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META'yı affetmiyor

Katil İsrail tarafından haince katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için yapılan taziye paylaşımlarını kısıtlayan Instagram'ın kanunsuzluğu ayyuka çıktı. Bunun üzerine BTK tarafından erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararının ardında birçok haklı gerekçe daha olduğu vurgulandı. Bu gerekçelerin ortaya çıkmasıyla halkı galeyana getiren kişilerin özgürlük yaygarasının hiçbir temele dayanmadığı görüldü. Batı ülkelerin sosyal medya platformlarındaki her hukuksuzluğa anında müdahale ederek ağır yaptırımlar uyguladığı da örneklerle gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 07:46 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 08:15
Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META’yı affetmiyor

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Her fırsatta Türkiye'ye yönelik, 'özgürlük' yaygarası yaparak büyük bir manipülasyona imza atan muhalif çevreler ve dışarıdaki uzantılar Instagrama erişim engelini başka bir boyuta taşımaya çalışıyorlar.

Ancak Instagrama erişim engeli kararının alınmasının arkasında güçlü temeller yatıyor.

Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ o gerekçeleri şu şekilde sıraladı:

1-) Instagram; dolandırıcılıkla geçinen hesapları ve bunların reklamlarını, mahkeme kararlarıyla suçları sabit olmasına rağmen ısrarla kapatmadı.

2-) Açıkça fuhuş yapan, fuhuşa özendiren, ahlak düşmanı rezil hesapları kapatmak şöyle dursun, daha da öne çıkardı.

3-) İntiharı özendiren, toplumun ruh sağlığıyla oynayan son derece tehlikeli hesapları adeta kanatları altına alıp korudu ve bunların sponsor bulmalarına yönelik özel erişimlerle palazlanmalarına olanak sağladı.

4-) Instagram son dönemde açık bir "çocuk pazarı" işlevi kazandı. Çocukların ticari meta gibi adeta birer mal olarak alınıp satılmasına önayak oldu. Çünkü pedofiliyi bir suç değil, "tercih" olarak gördüğünü ilan etmiş ve bu konuda yapılan şikayetleri görmezden gelmişti.

5-) Gazze olayları ve özellikle de Haniye suikastıyla ilgili süreçte Müslümanlara karşı ırkçılık, ayrımcılık ve hedef gösterme olarak nitelenebilecek tüm eylem ve kampanyalara kurumsal destek verdi. Haniye'ye destek mesajları engellendi.

6-) Atatürk'e hakaret içeren mesaj ve yorumlar, ikaz edilmesine rağmen kaldırılmadı.

7-)Madde kullanımına destek olarak bunun ticaretine özel bir zemin hazırladı.

8-)Yasa dışı faiz konusunda tüm teknik olanakları adeta kullanıcıların emrine verdi.

9-) Aynı zamanda yasa dışı kumar organizasyonlarına da dahil oldu.

10) Yasa dışı ilaç ve beslenme takviyelerinin yaygınlaşması, satışı ve temin edilmesi için özel bir platforma dönüştü.

Bu "katalog suçlarının" hepsi, bağımsız Türk mahkemelerinin kararları olarak Instagram yönetimine sunuldu, gerekli uyarılar yapıldı hatta yüz yüze görüşmelerde dile getirildi. Ancak Instagram'ın da dahil olduğu META şirketinin sahibi ve yöneticileri gerekçeleri görmezden geldi.

BATILI ÜLKELERDE NE GİBİ YAPTIRIMLAR VAR?
Peki, Batılı ülkelerde bu kanun tanımazlığın yaptırımı ne? İşte örnekleriyle alınan kararlar....

Birçok Batılı ülke, kanunlar çıkartarak, dijital medya sitelerini denetim altına alırken, uymayanlara yönelik kısıtlamalara kadar giden ağır cezalar uyguluyor.



50 MİLYON EUROYA VARAN PARA CEZASI
Almanya'da, 2017 yılında kabul edilen yasayla birlikte, 2 milyon ve daha fazla kullanıcıya sahip sosyal medya şirketleri, şikâyet geldiği andan itibaren yasa dışı içerikleri kaldırmakla yükümlü.

Sosyal Ağların Düzenlenmesi Kanunu kapsamında yükümlülüklerini kasten ya da taksirle yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine 50 milyon Euro'ya varan para cezası uygulanabiliyor.


FRANSA'DA TEMSİLCİ ZORUNLU
Fransa'da 2018 yılında kabul edebilen yasaya göre bütün sosyal medya mecraları, ülkede yasal bir temsilci bulundurmak zorunda. Dijital platformlardan, istenildiğinde hesap sorulmakta ve şeffaf olmaları beklenmekte.

Anayasa'ya aykırı bulunan hükümler arasında sosyal medya şirketleri için ayrımcılık, nefret, şiddet, insanlığa karşı suçların inkârı ve cinsel taciz içerikli paylaşımları kullanıcılardan gelen şikâyetler üzerine 24 saat içinde; terör ve çocuk pornografisi içerikli paylaşımları ise yetkili makamlardan gelen bildirim üzerine 1 saat içinde kaldırma yükümlü.



Ayrıca memurların iş telefonlarında bütün sosyal medya siteleri ve dijital mecralar yasak. Fransa ayrıca kanunlara uymadığı gerekçesiyle Tiktok'a 5 milyon Euro para cezası kesti.

ABD'DE O KİŞİLERİN TİKTOK KULLANIMI YASA
24 Temmuz 2019'da Facebook'a kişisel verilerin uygunsuz kullanımı nedeniyle 5 milyar dolar para cezası verdi. 20'den fazla ABD eyaleti, devlet çalışanlarının devlet tarafından verilen cihazlarda TikTok kullanmasını yasakladı.

KUZEY ÜLKELERİ DİREK YASAKLADI
Danimarka'da resmi birimlerde Tiktok yasak. Norveç'te iş için kullanılan binalarda Telegram ve Tiktok yasak. İsveç'te ise Tiktok yasak.

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