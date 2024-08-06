Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META’yı affetmiyor

Her fırsatta Türkiye'ye yönelik, 'özgürlük' yaygarası yaparak büyük bir manipülasyona imza atan muhalif çevreler ve dışarıdaki uzantılar Instagrama erişim engelini başka bir boyuta taşımaya çalışıyorlar.
Ancak Instagrama erişim engeli kararının alınmasının arkasında güçlü temeller yatıyor.
Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ o gerekçeleri şu şekilde sıraladı:
1-) Instagram; dolandırıcılıkla geçinen hesapları ve bunların reklamlarını, mahkeme kararlarıyla suçları sabit olmasına rağmen ısrarla kapatmadı.
2-) Açıkça fuhuş yapan, fuhuşa özendiren, ahlak düşmanı rezil hesapları kapatmak şöyle dursun, daha da öne çıkardı.
3-) İntiharı özendiren, toplumun ruh sağlığıyla oynayan son derece tehlikeli hesapları adeta kanatları altına alıp korudu ve bunların sponsor bulmalarına yönelik özel erişimlerle palazlanmalarına olanak sağladı.
4-) Instagram son dönemde açık bir "çocuk pazarı" işlevi kazandı. Çocukların ticari meta gibi adeta birer mal olarak alınıp satılmasına önayak oldu. Çünkü pedofiliyi bir suç değil, "tercih" olarak gördüğünü ilan etmiş ve bu konuda yapılan şikayetleri görmezden gelmişti.
5-) Gazze olayları ve özellikle de Haniye suikastıyla ilgili süreçte Müslümanlara karşı ırkçılık, ayrımcılık ve hedef gösterme olarak nitelenebilecek tüm eylem ve kampanyalara kurumsal destek verdi. Haniye'ye destek mesajları engellendi.
6-) Atatürk'e hakaret içeren mesaj ve yorumlar, ikaz edilmesine rağmen kaldırılmadı.
7-)Madde kullanımına destek olarak bunun ticaretine özel bir zemin hazırladı.
8-)Yasa dışı faiz konusunda tüm teknik olanakları adeta kullanıcıların emrine verdi.
9-) Aynı zamanda yasa dışı kumar organizasyonlarına da dahil oldu.
10) Yasa dışı ilaç ve beslenme takviyelerinin yaygınlaşması, satışı ve temin edilmesi için özel bir platforma dönüştü.
Bu "katalog suçlarının" hepsi, bağımsız Türk mahkemelerinin kararları olarak Instagram yönetimine sunuldu, gerekli uyarılar yapıldı hatta yüz yüze görüşmelerde dile getirildi. Ancak Instagram'ın da dahil olduğu META şirketinin sahibi ve yöneticileri gerekçeleri görmezden geldi.
BATILI ÜLKELERDE NE GİBİ YAPTIRIMLAR VAR?
Peki, Batılı ülkelerde bu kanun tanımazlığın yaptırımı ne? İşte örnekleriyle alınan kararlar....
Birçok Batılı ülke, kanunlar çıkartarak, dijital medya sitelerini denetim altına alırken, uymayanlara yönelik kısıtlamalara kadar giden ağır cezalar uyguluyor.