Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META’yı affetmiyor

2-) Açıkça fuhuş yapan, fuhuşa özendiren, ahlak düşmanı rezil hesapları kapatmak şöyle dursun, daha da öne çıkardı.

1-) Instagram; dolandırıcılıkla geçinen hesapları ve bunların reklamlarını, mahkeme kararlarıyla suçları sabit olmasına rağmen ısrarla kapatmadı.

Her fırsatta Türkiye'ye yönelik, 'özgürlük' yaygarası yaparak büyük bir manipülasyona imza atan muhalif çevreler ve dışarıdaki uzantılar Instagram a erişim engelini başka bir boyuta taşımaya çalışıyorlar.

4-) Instagram son dönemde açık bir "çocuk pazarı" işlevi kazandı. Çocukların ticari meta gibi adeta birer mal olarak alınıp satılmasına önayak oldu. Çünkü pedofiliyi bir suç değil, "tercih" olarak gördüğünü ilan etmiş ve bu konuda yapılan şikayetleri görmezden gelmişti.

5-) Gazze olayları ve özellikle de Haniye suikastıyla ilgili süreçte Müslümanlara karşı ırkçılık, ayrımcılık ve hedef gösterme olarak nitelenebilecek tüm eylem ve kampanyalara kurumsal destek verdi. Haniye'ye destek mesajları engellendi.



6-) Atatürk'e hakaret içeren mesaj ve yorumlar, ikaz edilmesine rağmen kaldırılmadı.

7-)Madde kullanımına destek olarak bunun ticaretine özel bir zemin hazırladı.