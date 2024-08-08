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İsrail’den Filistin’i tanıyan Norveç’e skandal hamle! Temsilcilerin akreditasyonları iptal edildi

İspanya, Norveç ve Finlandiya gibi pek çok Avrupa ülkesi birer birer Filistin devletini tanıdığını duyururken İsrail’den skandal bir hamle geldi. İsrail Norveç temsilcilerinin İsrail’deki akreditasyonlarını Filistin’e destek verdikleri gerekçesi ile iptal etti.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 13:16 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 13:16
İsrail’den Filistin’i tanıyan Norveç’e skandal hamle! Temsilcilerin akreditasyonları iptal edildi

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Batılı ülkeler birer birer Filistin devletini tanımaya devam ederken İsrail'den skandal bir hamle geldi.

NORVEÇ TEMSİLCİLERİNİN AKREDİTASYONUNU İPTAL ETTİ

İsrail, 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin İsrail'deki akreditasyonunu iptal ettiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in Filistin nezdinde diplomatik olarak görev yapmak üzere görevlendirdiği diplomatların İsrail'deki akreditasyonlarının iptaline ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki belediye binasıBatı Şeria'nın Ramallah kentindeki belediye binası

GEREKÇE FİLİSTİN'İN TANINMASI

Açıklamada, Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunun iptal edildiği ve kararın Norveç hükümetinin son dönemde attığı "İsrail karşıtı ve tek taraflı adımlara" yanıt olduğu belirtildi.

Norveç'in Filistin devletini tanıma kararı ve Norveçli üst düzey yetkililerin İsrail karşıtı yorumlarının kararın alınmasında etkili olduğu vurgulanan açıklamada, Norveç Büyükelçiliğine söz konusu diplomatların akreditasyonlarının yedi gün, vizelerinin ise üç ay içinde iptal edileceğinin bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, Filistin yönetimindeki Norveç temsilciliğinde görev yapmak üzere görevlendirilen Norveçli diplomatlara İsrail'de akreditasyon vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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NORVEÇ FİLİSTİN'İ TANIMIŞTI

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığı bildirmişti.

İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı Filistin devletini tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi.

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