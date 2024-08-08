Son dakika: Netanyahu Time dergisine konuştu! 7 Ekim itirafı Gazze yalanları… Başbakanlığı bırakacak mı?

Son dakika haberleri… ABD dergisi Time Gazze'de İsrail saldırıları devam ederken mikrofonu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya uzattı. Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu hakkında konuşan Netanyahu'dan itiraflar geldi. Netanyahu Gazze konusunda ise Tel Aviv'in yalanlarını sürdürmeye devam etti. Ülkesinde görevi bırakması için baskı gören Netanyahu, istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruları da cevapladı. Peki, Netanyahu başbakanlıktan istifa edecek mi? İşte, tüm detaylar…

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