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Başkan Erdoğan devrede! Polonya Başbakanı çağrı yaptı dünya manşete taşıdı

Polonya Başbakanı Donald Tusk dün Türkiye’ye düzenlediği ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna Savaşı müzakerelerinde aktif rol oynaması için çağrı yaptı. AB ve ABD arasında ipler her geçen gün daha da gerilirken Tusk’ın çağrısı dünya gündemine damga vurdu. İşte manşet manşet Başkan Erdoğan-Tusk görüşmesi

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 09:18 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 09:18
Başkan Erdoğan devrede! Polonya Başbakanı çağrı yaptı dünya manşete taşıdı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik çıkışları, Rusya ile üst üste temasları derken Avrupa ile ABD arasında gerilim had safhaya çıktı. Bir yandan Ukrayna için barış müzakereleri devam ederken Türkiye özellikle de Avrupa için vazgeçilmez ülke haline geldi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHAPolonya Başbakanı Donald Tusk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHA

Polonya BAŞBAKANI TUSK'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A UKRAYNA MESAJI

Türkiye'yi ziyaret eden ve salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna) bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHAPolonya Başbakanı Donald Tusk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İHA

KÜLLİYE'DEKİ GÖRÜŞME DÜNYADA GÜNDEM

Tusk'ın sözlerinin ardından Külliye'deki görüşme dünya gündemine damga vurdu.

İngiliz Reuters "Polonya Başbakanı Tusk, Erdoğan'dan bölgesel istikrar için sorumluluk almasını istedi" dedi.

Reuters, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüReuters, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

POLONYA BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN ÖNCÜ ROL İSTİYOR

ABD gazetesi Politico ise "Polonyalı Tusk Türkiye'nin Ukrayna Savaşını sona erdirmede öncü rol üstlenmesini istiyor" başlığını kullandı.

Politico, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüPolitico, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Polonya gazetesi Wiadomosci Polska ise "Erdoğan ateşkes çağrısı yaptı: Rusya cevap vermeli" dedi.

Wiadomosci Polska, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüWiadomosci Polska, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Ukrayna gazetesi Kyiv Post, "Erdoğan Rusya'nın ateşkese yapıcı cevap vermesini umuyor" başlığını kullandı.

N-TV Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüN-TV Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Alman N-TV ise "Erdoğan barış süreci için devrede" dedi.

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