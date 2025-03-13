Başkan Erdoğan devrede! Polonya Başbakanı çağrı yaptı dünya manşete taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik çıkışları, Rusya ile üst üste temasları derken Avrupa ile ABD arasında gerilim had safhaya çıktı. Bir yandan Ukrayna için barış müzakereleri devam ederken Türkiye özellikle de Avrupa için vazgeçilmez ülke haline geldi.
Polonya BAŞBAKANI TUSK'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A UKRAYNA MESAJI
Türkiye'yi ziyaret eden ve salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna) bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim" dedi.
KÜLLİYE'DEKİ GÖRÜŞME DÜNYADA GÜNDEM
Tusk'ın sözlerinin ardından Külliye'deki görüşme dünya gündemine damga vurdu.
İngiliz Reuters "Polonya Başbakanı Tusk, Erdoğan'dan bölgesel istikrar için sorumluluk almasını istedi" dedi.
POLONYA BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN ÖNCÜ ROL İSTİYOR
ABD gazetesi Politico ise "Polonyalı Tusk Türkiye'nin Ukrayna Savaşını sona erdirmede öncü rol üstlenmesini istiyor" başlığını kullandı.
Polonya gazetesi Wiadomosci Polska ise "Erdoğan ateşkes çağrısı yaptı: Rusya cevap vermeli" dedi.
Ukrayna gazetesi Kyiv Post, "Erdoğan Rusya'nın ateşkese yapıcı cevap vermesini umuyor" başlığını kullandı.
Alman N-TV ise "Erdoğan barış süreci için devrede" dedi.