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JD Vance’in çorapları Trump’ın dikkatini dağıttı! Konuşmasını kesti “Bu da neyin nesi” dedi

İrlanda Başbakanı Michael Martin’in Beyaz Saray ziyaretine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in çorapları damga vurdu. Oval Ofis’te Martin ile toplantı yapan Trump’ın gözleri bir anda JD Vance’in yonca desenli çoraplarına takıldı. Yonca desenli çoraplara gözü takılan Trump “Bunlar da neyin nesi?” dedi.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 11:57 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 12:14
JD Vance’in çorapları Trump’ın dikkatini dağıttı! Konuşmasını kesti Bu da neyin nesi dedi

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Beyaz Saray'daki Oval Ofis ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in ilginç diyaloğuna sahne oldu.

Trump'ın dikkatini dağıtan çorap detayı

OVAL OFİS'TE YONCA DESENLİ ÇORAP

Oval Ofis'te İrlanda Başbakanı Michael Martin ile toplantı yapan Trump'ın gözleri bir anda JD Vance'in yonca desenli çoraplarına takıldı.

Enflasyon tartışmasının ortasında Trump bir anda gülmeye başladı.

Donald Trump ve JD Vance, ReutersDonald Trump ve JD Vance, Reuters

TRUMP DAYANAMADI: BU ÇORAPLAR DA NEYİN NESİ?

Yardımcısının ayaklarını işaret eden Trump "Enflasyondan bahsetmem gerek, bu çorapları sevdim. Bu çoraplar da neyin nesi?" dedi.

Trump sözlerine "Odaklanmaya çalışıyorum ama Başkan Yardımcısı'nın çoraplarından çok etkilendim" diye devam etti. Yorumun ardından JD Vance kahkahalara boğuldu.

O anları X hesabında yeniden paylaşan JD Vance, "Bu çoraplara yorum yapacağını biliyordum." ifadesini kullandı.

Donald Trump ve JD Vance, ReutersDonald Trump ve JD Vance, Reuters

"BENİ SAVUNMAK ZORUNDASINIZ"

Toplantı öncesinde Vance, Michael Martin'i St Patrick Günü kahvaltısında evinde ağırladı ve yonca desenli çorap giymesi nedenini şöyle açıkladı:

Sizin şerefinize, bu yoncaları giydim. Oval Ofis'te daha sonra buluştuğumuzda, Başkan Trump'ın muhafazakar giyimin çok büyük bir hayranı olduğunu söyleyeceğim, bu yüzden bu çorapları fark ederse Oval Ofis'te beni savunmak zorundasını. Bu, İrlanda-Amerika ilişkilerini sağlamlaştırmanın önemli bir parçasıdır ve bu çorapları giymesinin tek nedeni budur.
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