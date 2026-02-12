Gökyüzünde sır dolu 6 yıl: Güneş'e yaklaşırken parçalanmıştı
Güneş’e doğru ilerlerken dağılan C/2019 Y4 ATLAS adlı kuyruklu yıldızın tamamen yok olup olmadığı hala netlik kazanmadı. Bilim insanları geride tespit edilemeyen küçük bir kalıntı kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
2019 Aralık ayında keşfedilen C/2019 Y4 ATLAS adlı kuyruklu yıldız, 2020'nin ilk aylarında hızla parlayarak gökyüzü meraklılarını heyecanlandırmıştı. Hatta Mayıs ayında Dünya'ya en yakın konumuna geldiğinde çıplak gözle görülebileceği tahmin ediliyordu. Ancak beklenen görsel şölen gerçekleşmedi.
Güneş'e Yaklaşınca Dağıldı
Space.com'da yer alan bilgilere göre kuyruklu yıldız Nisan 2020'nin sonlarına doğru Güneş'e yaklaşırken onlarca parçaya ayrıldı. Bu ani parçalanma hem amatör gözlemciler için büyük bir hayal kırıklığı yarattı hem de bilim dünyasında yeni soruları gündeme taşıdı.
Çekirdekten geriye kayda değer bir parça kaldı mı?
Boston Üniversitesi'nden araştırmacılar 2020'nin Ağustos ve Ekim aylarında gökyüzünü tarayarak olası kalıntıları aradı. Ancak yapılan gözlemlerde belirgin bir parçaya rastlanmadı.
Bilim insanları, eğer geride bir parça kaldıysa bunun teleskopların algılama sınırının altında yaklaşık yarım kilometreden daha küçük bir cisim olabileceğini belirtiyor. Böyle bir parçanın Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlemeye devam etmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
Son Net Görüntü Haziran 2020'de
Parçalanmanın ardından Hubble Uzay Teleskobu ve çeşitli gözlemevleri, yaklaşık iki düzine parçayı takip etti. NASA'nın STEREO uzay aracı, 8 Haziran 2020'de son görüntüleri kaydetti.Bu görüntülerde çekirdeğin neredeyse tamamen dağıldığı gözlendi.
"A" ve "B" olarak adlandırılan ana parçalardan özellikle "A" parçasının ilk üç gün içinde kütlesinin yaklaşık yüzde 70'ini kaybettiği tahmin ediliyor.Ancak mevcut veriler büyük bir parçanın hayatta kalıp kalmadığı konusunda kesin bir açıklama yapmadı.
GİZEMİNİ KORUYOR
C/2019 Y4 ATLAS'ın akıbeti, tek bir kuyruklu yıldızın öyküsünden ibaret değil. Bu olay, Güneş'e yaklaşan kuyruklu yıldızların aşırı sıcaklık ve radyasyon altında nasıl dağıldığını anlamak açısından kritik veriler sunuyor. Ayrıca bazı bilimsel çalışmalara göre C/2019 Y4, binlerce yıl önce parçalanmış daha büyük bir kuyruklu yıldız ailesinin üyesi olabilir.
Aradan geçen 6 yıla rağmen sorunun net bir yanıtı yok. ATLAS'tan geriye görünmeyen bir parça kaldı mı, yoksa Güneş'in sıcaklığı onu tamamen yok mu etti? Bilim insanları hâlâ bu gizemin peşinde.