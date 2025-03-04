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Gazze'nin yeniden inşası için Mısır planı kabul edildi! 53 milyar dolarlık anlaşma

Arap Birliği Zirvesinde Gazze'nin yeniden inşası için Mısır tarafından hazırlanan plan onaylandı. Mısır'ın hazırladığı 112 sayfalık taslak metinde Gazze'nin yeniden inşası için konut projeleri, parklar ve toplum merkezlerinin onlarca renkli görseli yer alırken 53 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 15:07
Gazze’nin yeniden inşası için Mısır planı kabul edildi! 53 milyar dolarlık anlaşma

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Arap Birliği Zirvesinde Gazze'nin yeniden yapılandırılması ile ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır'ın hazırladığı plana göre Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 53 milyar dolara ihtiyaç var.

Gazze, AAGazze, AA

MISIR'IN PLANI KABUL EDİLDİ

Arap Birliği Zirvesi'nde salı günü yayımlanan taslak bildiride, Mısır'ın Gazze'nin geleceğine ilişkin planı kabul edildi ve uluslararası toplum ile finans kuruluşlarına plana hızla destek sağlamaları çağrısı yapıldı.

Arap Birliği ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ABD'nin ele geçireceğine yönelik mesajlarına tepki göstermişti. Mısır planı Trump'ın planının tam tersi.

Gazze, AAGazze, AA

112 SAYFALIK İHYA PLANI

Mısır'ın 112 sayfalık planında, Gazze topraklarının nasıl yeniden geliştirileceğini gösteren haritalar ve yapay zekayla oluşturulmuş konut projeleri, parklar ve toplum merkezlerinin onlarca renkli görseli yer alıyor.

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Planda ayrıca ticari liman, teknoloji merkezi ve sahilde otellerin yer alması da yer alıyor.

El Arabiya/El Hadath kaynaklarının bugün (Salı) yaptığı açıklamada, Mısır planının bölge ülkeleri ile İsrail arasında normal ilişkilerin kapısını açacak iki devletli çözüme odaklandığı ifade edildi

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Gazze’nin yeniden inşası için Mısır planı kabul edildi! 53 milyar dolarlık anlaşma
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