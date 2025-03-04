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Sırbistan’da meclis karıştı! Muhalif vekiller sis bombası attı: İki yaralı biri felç

Sırbistan meclisinde vekiller birbirine girdi. Muhalif vekiller kürsüye koşup sis bombası attı. Canlı yayımlanan görüntülerde bazı vekillerin sis bombasından şemsiyeyle korunmaya çalıştığı görüldü. Arbede sonucu iki vekilin yaralandığı ve birinin felç geçirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 16:01
Sırbistan’da meclis karıştı! Muhalif vekiller sis bombası attı: İki yaralı biri felç

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Sırbistan'da meclis karıştı. Muhalif vekiller hükümetin politikalarını protesto etmek için meclise sis bombası attı.

Geçtiğimiz aylarda bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybederken ülkede gösteriler patlak vermişti.

Sırbistan'da muhalefet parlamentoya sis bombası attı!

VEKİLLER BİRBİRİNE GİRDİ

Sırp İlerici Partisi (SNS) liderliğindeki iktidar koalisyonu meclis gündemini onayladıktan sonra bazı muhalefet milletvekilleri bir anda meclis başkanının kürsüsüne doğru koştu.

Sırbistan meclisi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSırbistan meclisi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MECLİSE SİS BOMBASI

Muhalif vekillerle güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanırken vekiller, meclise sis bombası attı.

Arbade meclis kanalında canlı yayımlandı. Görüntülerde vekillerden birinin sis bombasından şemsiyeyle korunmaya çalıştığı görüldü.

Sırbistan meclisi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSırbistan meclisi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İKİ YARALI BİRİ FELÇ

Meclis Başkanı Ana Brnabic, olaylar sırasında iki milletvekilinin yaralandığını duyurdu ve "SNS milletvekili Jasmina Obradovic felç geçirdi ve durumu kritik. Parlamento çalışmaya devam edecek ve Sırbistan'ı savunacaktır." dedi.

Sırbistan meclisi salı günü üniversiteler için ayrılan fonların artırılmasını öngören bir yasayı onaylamaya hazırlanırken ayrıca, gündemde Başbakan Milos Vucevic'in istifasının kabul edilmesi de vardı.

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