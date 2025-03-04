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Gazze'de ateşkes görüşmeleri dururken Witkoff Orta Doğu'ya gidiyor! İsrail’den tehdit: 10 gün içinde…

İsrail Hamas ile ateşkesin ikinci aşamasına geçişi engellerken müzakereleri de durdurdu. Gazze’de ateşkes krizi devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff’un Orta Doğu’yu ziyaret edeceği belirtildi. İsrail kaynakları Witkoff’un İsrail’e gitmeyeceğini iddia ederken Tel Aviv’in 10 gün içinde Gazze’ye yönelik saldırıları yeniden başlatabileceği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 11:11 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:11
Gazze’de ateşkes görüşmeleri dururken Witkoff Orta Doğu’ya gidiyor! İsrail’den tehdit: 10 gün içinde…

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İsrail'in Hamas ile yaptığı Gazze'de ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçmemek için kriz çıkarıp müzakereleri durdururken ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff'un Orta Doğu'yu ziyaret edeceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat 2025 tarihinde Washington'da Beyaz Saray Oval Ofis'te ABD egemen varlık fonu kurulmasına ilişkin kararnameyi imzalarken ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a (solda) el hareketi yapıyor, AFPABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat 2025 tarihinde Washington'da Beyaz Saray Oval Ofis'te ABD egemen varlık fonu kurulmasına ilişkin kararnameyi imzalarken ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a (solda) el hareketi yapıyor, AFP

TRUMP'IN ELÇİSİ ORTA DOĞU'YA GİDİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki günlerde bölgeye dönerek Gazze ateşkes anlaşmasının birinci aşamasını uzatmanın veya ikinci aşamaya geçmenin bir yolunu bulmayı planladığını söyledi.

Sözcü, "Özel Elçi Witkoff, önümüzdeki günlerde bölgeye dönerek birinci aşamayı uzatmanın veya ikinci aşamaya geçmenin bir yolunu bulmayı planlıyor" dedi.

Steve Witkoff, ReutersSteve Witkoff, Reuters

İSRAİL'E GİTMEYECEK Mİ?

Bir İsrail kaynağı ise Witkoff'un İsrail'i ziyaret etmesinin beklenmediğini belirtti ve Hamas'ın Witkoff'un teklifini ne kabul ettiğini ne de reddettiğini söyledi.

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İSRAİL ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ DURDURDU

The Jerusalem Post'a konuşan kaynaklar, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin tıkandığını söyledi ve "Şu anda bu cephede herhangi bir gelişme yok" dedi.

Gazze, AAGazze, AA

TEL AVİV GAZZE'YE YENİDEN Mİ SALDIRACAK?

İsrailli yetkililer ayrıca, Tel Aviv ile Hamas arasında bir anlaşmaya varılamaması halinde İsrail'in yaklaşık bir buçuk hafta içinde Gazze'de yeniden saldırılara başlayabileceğini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre, Witkoff'un planı, devam eden anlaşmanın ilk gününde yaşayan rehinelerin yarısının serbest bırakılmasını ve cesetlerin yarısının iade edilmesini içeriyor. Rehinelerin ve cesetlerin geri kalanı, ateşkesin son günü olan 42. günde iade edilecek.

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