Yamal, Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıdı

18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.

LAMINE YAMAL KİMDİR?

Lamine Yamal, 13 Temmuz 2007 doğumlu İspanyol profesyonel futbolcu. FC Barcelona'nın sağ kanat yıldızı ve İspanya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olarak tanınıyor.Esplugues de Llobregat, Barselona'da dünyaya geldi. Babası Mounir Nasraoui Fas'ın Larache kentinden, annesi Sheila Ebana ise Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinden. Çift İspanya'ya göç etmiş ve Yamal, çok kültürlü bir ortamda büyümüştür.