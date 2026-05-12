İsrail'in işgal ederek soykıtım yaptığı Filistin'e dünyaca ünlü futbolcu Lamine Yamal'dan anlamlı bir destek geldi.Şampiyonluk kutlamasında Lamine Yamal Filistin bayrağı açtı!
ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA FİLİSTİN BAYRAĞI
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal, Filistin bayrağı taşıdı.
18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.
Lamine Yamal, 13 Temmuz 2007 doğumlu İspanyol profesyonel futbolcu. FC Barcelona'nın sağ kanat yıldızı ve İspanya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olarak tanınıyor.Esplugues de Llobregat, Barselona'da dünyaya geldi. Babası Mounir Nasraoui Fas'ın Larache kentinden, annesi Sheila Ebana ise Ekvator Ginesi'nin Bata şehrinden. Çift İspanya'ya göç etmiş ve Yamal, çok kültürlü bir ortamda büyümüştür.
"BEN MÜSLÜMANIM, ELHAMDÜLİLLAH"
31 Mart 2026 tarihinde İspanya Milli Takımı'nın Barselona'da Mısır ile oynadığı hazırlık maçı sırasında bazı İspanyol taraftarların Mısır'ı hedef alan "Zıplamayan Müslümandır" şeklinde İslam karşıtı tezahüratlar yapması üzerine Yamal maçın ardından açıklama yaptı.
"Ben Müslümanım, elhamdülillah" diyerek inancını net bir şekilde ifade eden yapam şunları söyledi:
"Stadyumda 'zıplamayan Müslümandır' tezahüratı duyuldu. Bunun rakip takıma yönelik olduğunu ve bana kişisel bir saldırı olmadığını biliyorum. Ancak Müslüman olarak bunun saygısızlık olduğunu ve kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Dinini alay konusu yapmak cehalet ve ırkçılıktır."
BARCELONA'NIN 29. ŞAMPİYONLUĞU
Öte yandan ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.