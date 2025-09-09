PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de açlık can almaya devam ediyor: 6 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail’in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlığın derinleştiği Gazze’de, son 24 saatte 6 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. Açlıktan ölenlerin sayısı 140'ı çocuk olmak üzere 399’a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve insani yardımı engelleyen ablukası, açlık krizini her geçen gün derinleştiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 kişinin daha açlıktan öldüğünü, toplam can kaybının 399'a ulaştığını duyurdu. Açlıktan ölenler arasında en az 140 çocuğun bulunması, bölgedeki insani felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

6 CAN DAHA GİTTİ

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

AÇLIK ÖLÜMLERİ 399'A ÇIKTI

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 140'ı çocuk olmak üzere 399'a yükseldiği kaydedildi.

22 AĞUSTOS'TA KITLIK İLAN EDİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 25'i çocuk 121 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

İsrailin saldırılarını sürdürdüğü Gazzede can kaybı 64 bini aştıİsrailin saldırılarını sürdürdüğü Gazzede can kaybı 64 bini aştı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 64 bini aştı

İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

SÜREKLİ SİVİLLER HEDEF ALINIYOR

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

HİJYEN SORUNU BOY GÖSTERİYOR

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

81 ilde eş zamanlı etkinlik: Gazze’de öldürülen çocuklar anıldı81 ilde eş zamanlı etkinlik: Gazze’de öldürülen çocuklar anıldı
81 ilde eş zamanlı etkinlik: Gazze’de öldürülen çocuklar anıldı
