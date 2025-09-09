ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'da yayımlanan “Epstein’in 50. yaş günü albümünde çıplak kadın çizimiyle imzalanmış” doğum günü mektubuyla ilgili haberleri yalanlamıştı. Jeffrey Epstein’in 50. doğum günü için hazırlanan albümde Donald Trump’ın imzasını taşıyan mektup ortaya çıktı. Trump’ın “yok” dediği belge Kongre’ye sunuldu. Demokratlar tüm dosyaların açıklanmasını isterken, Beyaz Saray “yalan haber” savunmasına devam etti. Gündeme oturan olay ile ilgili olarak yapılan yorumlarda ABD Başkanı'nın imzası çok konuşuldu. Yalanlanan mektuptaki imzanın aynı imza olduğu değerlendirildi.
Wall Street Journal, Jeffrey Epstein'ın 2003'teki 50. doğum günü için hazırlanan bir albümde, Donald Trump'ın imzasını taşıyan ve çıplak bir kadın çizimi bulunan "müstehcen" bir mektup bulunduğunu iddia etmişti. Not, Epstein'ın eski ortağı Ghislaine Maxwell tarafından toplanan bir dizi doğum günü notu arasında yer alıyordu. Haberde yer alan bilgilere göre, mektubun içeriği, type edilmiş birkaç satır metni çevreleyen el çizimi bir kadın figürü ve Trump'ın imzası, "Donald" şeklinde çizimin bel bölgesinde yer alıyordu. Notun, "Doğum günün kutlu olsun - ve her gün başka bir harika sır olsun" ifadesiyle sona erdiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! ʺOrtak yönlerimiz varʺ (sosyal medya görüntüsü)
Jeffrey Epstein'in avukatları, 50. doğum günü için hazırlanan ve Trump'ın var olmadığını iddia ettiği imzalı bir mektubu içeren doğum günü albümünün bir kopyasını Kongre'ye verdi. Dün Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyeleri, Trump'ın imzasını taşıyan mektubu içeren albümün bir kopyasını aldıklarını doğruladı.
"YETER ARTIK BU YALANLAR"
"Başkan Trump, Epstein soruşturmasını bir aldatmaca olarak nitelendirdi ve doğum günü notunun var olmadığını iddia etti. Şimdi biliyoruz ki Donald Trump yalan söylüyor ve gerçeği örtbas etmek için elinden geleni yapıyor" diyen komitenin Demokrat kıdemli üyesi Kaliforniya Temsilcisi Robert Garcia, "Yeter artık bu oyunlar ve yalanlar, tüm dosyalar hemen açıklansın" ifadelerini kullandı.
DİKKAT ÇEKEN DİYALOGLAR: "BAZI ORTAK YANLARIMIZ VAR"
Söz konusu mektupta elle çizilmiş çıplak bir kadın figürünün içine yerleştirilmiş Trump-Epstein diyalogları bulunuyor. Trump'ın, "Jeffrey, bazı ortak yanlarımız var" ve "Gizemler asla yaşlanmaz" ifadelerini kullandığı öne sürülüyor. Mektupta ayrıca, "Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun" sözlerinin yazılı olduğu da dikkat çekti.
Mektupta, kalın keçeli kalemle çizilmiş ve kadın vücuduna ait olduğu düşünülen figürler yer alıyor. Bu tarz çizimler, geçmişte Donald Trump'a atfedilmiş ve bazıları yardım amaçlı açık artırmalarda satılmıştı. Ayrıca mektupta yer alan "Donald" imzası, alışılmadık biçimde dalgalı ve kaba çizgilerle yazılmış. Wall Street Journal'ın analizine göre, bu imza Trump'ın geçmişte gönderdiği bazı kişisel mektuplardaki stil ile benzerlik taşıyor.
BEYAZ SARAY: "TAMAMEN SAHTE"
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, mektubun Wall Street Journal'da da gündeme geldiğini hatırlatarak, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Leavitt, "Baştan beri söylediğim üzere, Başkan Trump'ın bu resmi çizmediği ve imzalamadığı çok açık. Hukuk ekibi dava sürecini kararlılıkla sürdürecek" dedi. Ayrıca, Demokratların Epstein dosyası üzerinden "sahte haber üretmeye" devam ettiğini savundu.
PEDOFİLİ EPSTEIN DOSYASI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.
İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.
TRUMP VE MUSK BİRBİRİNE GİRMİŞTİ
Öte yandan ABD'li milyarder Elon Musk'ın Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Trump'ın adının Jeffrey Epstein hakkındaki dava dosyalarında geçtiğini ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmesi ise tartışmaları beraberinde getirmişti. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü nedeniyle müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia ederken, Trump haber nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açmıştı. Son olarak, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler dahil 33 bin 295 sayfa belgeyi yayınladığı kamuoyuna yansımıştı.