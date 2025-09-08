PODCAST CANLI YAYIN

81 ilde eş zamanlı etkinlik: Gazze’de öldürülen çocuklar anıldı

AK Parti Gençlik Kolları, Gazze’de eğitim hakkı elinden alınan ve hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Boş Sıralar" etkinliği düzenledi. Kızılay Meydanı’nda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Her boş sıra, yarım kalmış bir hayali simgeliyor" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Gazze'de savaş nedeniyle okula gidemeyen ve yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekmek amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde "Boş Sıralar" etkinliği düzenledi. Ankara'da Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen gençlik kolları üyeleri, şehit edilen çocukların anısına sıralara Filistin atkıları ve isimlerini bıraktı.

"YARIM KALMIŞ HAYALLER SUSTURULDU"

Burada basın açıklaması yapan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yeni eğitim öğretim yılının başladığını anımsatarak, "Ancak Gazze'de manzara bambaşka, orada binlerce sıra bomboş, çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu." dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 bin çocuğu öldürdüğünü belirten İbiş, "O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı, kalemleri hiç yazmadı. Hayatları katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi, sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı." ifadelerini kullandı.

EĞİTİM HAKKI BARBARCA YOK EDİLDİ

Sözlerine devam eden İbiş: "Çocukların dünyasıyla birlikte, yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler, AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıya duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız. Her boş sıra, Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür.

"HESABI AHİRETTE VERİLECEK"

Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit oluyoruz ne yazık ki. Henüz altı yaşında, 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük Hind'in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in enkaz altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan. Bu çığlık, hepimizin sınavı, ahirette verilecek hesabıdır."

İNSANLIĞIN VİCDANINA ATILMIŞ BİR TOKAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Filistin davasını savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır" ifadelerini hatırlatan İbiş, "Katil İsrail'in bombalarıyla hayatı söndürülen her çocuk, insanlığın vicdanına atılmış ağır bir tokattır. Oyun parklarında koşması gereken çocuklar, bugün morglarda yan yana diziliyor. Defter sayfalarını açması gereken minik eller, kefenlerin içine sığınıyor. Anne kucağında huzurla uyuması gereken bebekler, taş duvarların altında cansız yatıyor." dedi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan İbiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Nerede adaletin timsali olması gereken uluslararası hukuk? Nerede insan onuru diye yazan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Nerede dünyanın dört bir yanında krizlerde ses yükselten, milyarlarca dolarlık bütçelere sahip kurumlar, örgütler, yapılar?

"MAZLUMUN MASUMİYETİ ESASTIR"

İsrail'in hiçbir yaptırımla yüzleşmeden bu katliamları sürdürebilmesi, uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını her geçen gün aşındırmaktadır. Tarih, kimlerin mazlumun yanında durduğunu, kimlerin zulme sessiz kaldığını bir gün mutlaka yazacaktır. Mazlumun kimliği değil, masumiyeti esastır. Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Uluslararası toplum artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır."

"ÇOCUKLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gençlik Kolları olarak susturulmuş çocukların sesi olmaya devam edeceklerini aktaran İbiş, "Çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız, asla unutmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz. Filistin için verdiğimiz mücadeleden rahatsızlık duyanlar, rahatsız olmaya devam etsin. Biz, hakkı haykırmaktan, gerçeği söylemekten ve mazlumun yanında dimdik durmaktan asla geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

İbiş, "İzzet kavramını şahsiyetlerinde ete kemiğe büründüren Filistin halkını, onurlu direnişleriyle tüm dünyaya insanlık dersi veren Gazzeli kardeşlerimizi, ülkemiz, milletimiz ve dimdik duran gençliğimiz adına buradan selamlıyoruz." dedi.

Programın sonunda, Filistinli çocuklar için hazırlanan anı defterine ilk notu da Yusuf İbiş bıraktı. İbiş deftere, "En çok da çocuklar için Özgür Filistin" notunu düştü.

