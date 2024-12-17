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Fransa’dan Suriye’ye diplomatik ziyaret! Yeni hükümetle görüşmek için Şam’a gidiyorlar

Suriye’de Beşar Esad rejimini düşüren muhalif gruplar yeni bir hükümet kurarken Fransa’dan diplomatik ziyaret hamlesi geldi. Fransız bir diplomatik misyon, bugün Suriye’nin yeni hükümeti ile temas kurmak için başkent Şam’a gidecek.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 11:24 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 11:24
Fransa’dan Suriye’ye diplomatik ziyaret! Yeni hükümetle görüşmek için Şam’a gidiyorlar

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    Suriye'de Beşar Esad rejiminin muhalifler tarafından iktidardan düşürülmesinin ve muhalif grupların yeni bir yönetim kurmasının ardından Fransız bir diplomatik misyon, bugün Suriye'nin yeni hükümeti ile temas kurmak için başkent Şam'a gidecek.

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    Fransa Dışişleri Bakan Vekili Jean-Noël Barrot dört kişilik bir Fransız diplomatik ekibinin "yeni yetkililerle "ilk temasları" kurmak ve "halkın acil ihtiyaçlarını değerlendirmek" üzere salı günü Şam'a gideceğini söyledi.

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