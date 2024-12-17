Fransa’dan Suriye’ye diplomatik ziyaret! Yeni hükümetle görüşmek için Şam’a gidiyorlar

Suriye'de Beşar Esad rejiminin muhalifler tarafından iktidardan düşürülmesinin ve muhalif grupların yeni bir yönetim kurmasının ardından Fransız bir diplomatik misyon, bugün Suriye'nin yeni hükümeti ile temas kurmak için başkent Şam'a gidecek.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde kılınan ilk Cuma namazı, Reuters

ABD, İngiltere ve diğer pek çok ülke daha yeni yönetim ile ilişkileri nasıl normalleştirebilecekleri üzerine çalışıyor.

FRANSA'DAN SURİYE'YE DİPLOMATİK ZİYARET

Fransa Dışişleri Bakan Vekili Jean-Noël Barrot dört kişilik bir Fransız diplomatik ekibinin "yeni yetkililerle "ilk temasları" kurmak ve "halkın acil ihtiyaçlarını değerlendirmek" üzere salı günü Şam'a gideceğini söyledi.