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CNN’den skandal haber! Mahkum dediler Esad’ın ajanı çıktı

Suriye’de Esad rejiminin işkence ve ölüm merkezleri olan hapishanelerden gelen görüntüler, rejimin zulmünü ortaya çıkarırken CNN International ise skandal bir haberle gündeme damga vurdu. Rejim hapishanesinden kurtulan bir adamla röportaj yapan CNN International’ın haberindeki kişinin mahkum değil, Beşar Esad’ın ajanı olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:01 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:10
CNN’den skandal haber! Mahkum dediler Esad’ın ajanı çıktı

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    Suriye'de Beşar Esad'ın işkence ve ölüm merkezi Sednaya Hapishanesi'nden gelen görüntüler Baas rejiminin kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nden çıkan her bir mahkum, Esad rejiminin zulmünü açıkça gözler önüne sererken CNN International ise skandal bir habere imza attı.

    CNN International rejim hapishanesinden çıktığı iddia edilen bir mahkum ile röportaj yaptı. Fakat röportajın üzerinden çok fazla zaman geçmeden mahkum olduğu iddia edilen kişinin Esad rejiminin görevlilerinden biri olduğu ortaya çıktı, Takvim Ekran GörüntüsüCNN International rejim hapishanesinden çıktığı iddia edilen bir mahkum ile röportaj yaptı. Fakat röportajın üzerinden çok fazla zaman geçmeden mahkum olduğu iddia edilen kişinin Esad rejiminin görevlilerinden biri olduğu ortaya çıktı, Takvim Ekran Görüntüsü

    MAHKUM DEDİLER ŞEBBİHA ÇIKTI

    CNN International rejim hapishanesinden çıktığı iddia edilen bir mahkum ile röportaj yaptı. Fakat röportajın üzerinden çok fazla zaman geçmeden mahkum olduğu iddia edilen kişinin Esad rejiminin görevlilerinden biri olduğu ortaya çıktı.

    CNN International rejim hapishanesinden çıktığı iddia edilen bir mahkum ile röportaj yaptı. Fakat röportajın üzerinden çok fazla zaman geçmeden mahkum olduğu iddia edilen kişinin Esad rejiminin görevlilerinden biri olduğu ortaya çıktı, Takvim Ekran GörüntüsüCNN International rejim hapishanesinden çıktığı iddia edilen bir mahkum ile röportaj yaptı. Fakat röportajın üzerinden çok fazla zaman geçmeden mahkum olduğu iddia edilen kişinin Esad rejiminin görevlilerinden biri olduğu ortaya çıktı, Takvim Ekran Görüntüsü

    CNN İTİRAF ETTİ

    CNN International'ın bugün yayımlanan haberinde "Yerel sakinlere göre, muhalifler tarafından Şam hapishanesinden serbest bırakılırken CNN tarafından filme alınan adamın, devrik Suriye rejiminin eski bir istihbarat görevlisi. Haberdeki kişi iddia ettiği gibi hapse atılmış sıradan bir vatandaş değil" ifadelerine yer verildi.

    CNN, 12 Aralık'ta, "CNN, Suriyeli mahkumun Esad rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı haber yayımladı.

    CNN International rejim hapishanesinden çıktığı iddia edilen bir mahkum ile röportaj yaptı. Fakat röportajın üzerinden çok fazla zaman geçmeden mahkum olduğu iddia edilen kişinin Esad rejiminin görevlilerinden biri olduğu ortaya çıktı, Takvim Ekran GörüntüsüCNN International rejim hapishanesinden çıktığı iddia edilen bir mahkum ile röportaj yaptı. Fakat röportajın üzerinden çok fazla zaman geçmeden mahkum olduğu iddia edilen kişinin Esad rejiminin görevlilerinden biri olduğu ortaya çıktı, Takvim Ekran Görüntüsü

    Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanında bulunan silahlı kişi, Şam'daki bir hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede tesadüfen bir mahkuma denk geliyor. Bu kişinin, Humuslu Adel Gharbal adında bir erkek olduğu aktarılıyor.

    CNN International rejim hapishanesinden çıktığı iddia edilen bir mahkum ile röportaj yaptı. Fakat röportajın üzerinden çok fazla zaman geçmeden mahkum olduğu iddia edilen kişinin Esad rejiminin görevlilerinden biri olduğu ortaya çıktı, Takvim Ekran GörüntüsüCNN International rejim hapishanesinden çıktığı iddia edilen bir mahkum ile röportaj yaptı. Fakat röportajın üzerinden çok fazla zaman geçmeden mahkum olduğu iddia edilen kişinin Esad rejiminin görevlilerinden biri olduğu ortaya çıktı, Takvim Ekran Görüntüsü

    Videoda, Gharbal battaniye altında bulunuyor ve üç ay önce tutuklandığını söylüyor. Gharbal, Esed rejiminin devrilmesinden kısa bir süre önce bu hapishaneye nakledildiğini iddia ediyor.

    Ancak, haberin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın gerçekliği tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, görüntülerin kurgu olabileceğini veya hikayenin doğruluğunun yeterince teyit edilmediğini öne sürerek eleştirilerde bulundu.

    Mahkum olduğu iddia edilen kişinin gerçek görüntüsü ise ortaya çıktı. Yine CNN’in haberine göre sahte mahkumun gerçek kimliğinin Esad rejiminin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli Selam Muhammed Salama isimli bir teğmen olduğu öğrenildi, Takvim Ekran GörüntüsüMahkum olduğu iddia edilen kişinin gerçek görüntüsü ise ortaya çıktı. Yine CNN’in haberine göre sahte mahkumun gerçek kimliğinin Esad rejiminin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli Selam Muhammed Salama isimli bir teğmen olduğu öğrenildi, Takvim Ekran Görüntüsü

    ESAD'IN İSTİHBARAT GÖREVLİSİ ÇIKTI

    Mahkum olduğu iddia edilen kişinin gerçek görüntüsü ise ortaya çıktı. Yine CNN'in haberine göre sahte mahkumun gerçek kimliğinin Esad rejiminin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli Selam Muhammed Salama isimli bir teğmen olduğu öğrenildi.

    CNN International, Humus'taki Bayada mahallesinde yaşayan bir kişinin CNN'e aynı kişinin teğmen olduğunu gösteren bir fotoğraf verdiğini belirtti. CNN ayrıca, haber odasındaki yüz tanıma yazılımı uzmanlarının fotoğrafla kendi çektikleri görüntü arasında yüzde 99'dan fazla eşleşme olduğunu belirtirken Salama'nın şu anda nerede olduğunun bilinmediğini vurguladı.

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