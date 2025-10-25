Louvre’da tarihin en büyük soygunu: Kraliyet mücevherleri Merkez Bankası’na taşındı iddiası

Paris'te Louvre Müzesi 'nde 19 Ekim'de gerçekleşen ve tarihin en büyük soygunlarından biri olarak değerlendirilen olay sonrası, dikkatler müzedeki güvenlik önlemlerine çevrildi. Olayda yer alan mağdur eserlerin bulunduğu Apollo Galerisi bölümündeki değerli mücevherlerin, resmî açıklama yapılmamasına rağmen, Fransa Merkez Bankası 'na sevk edildiği iddia edildi. Fransız basınına göre, taşınma gizli polis birliklerinin eşliğinde gerçekleştirilirken müze yönetimi ve banka konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

TARİHİN EN BÜYÜK SOYGUNLARINDAN BİRİ

Soygun anında kimliği belirsiz dört hırsız, müze dışındaki bir kamyonun yük asansörü aracılığıyla içeri girmiş, "kraliyet mücevherleri" olarak nitelenen dokuz parçayı çalmıştı. Kaçış sırasında İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın düşmüş ve hasarlı halde müze dışında bulunmuştu. Operasyon yalnızca yaklaşık yedi dakika sürerken hırsızlar motosikletlerle olay yerinden uzaklaşmışlardı. Olayın ardından müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış, üç gün sonra yeniden ziyarete açılmıştı.

Kaynaklara göre, taşımaya konu olan eserlerin Fransa Merkez Bankası'ndaki birimlerin altında ve müzeye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan altyapılara yönlendirildiği belirtiliyor. Müzenin yaklaşık 35 bin eseri barındırdığı ve her gün binlerce ziyaretçiyi ağırladığı biliniyor.

