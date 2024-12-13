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Fransa'nın yeni Başbakanı Francois Bayrou oldu!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Francois Bayrou'yu yeni Başbakan olarak atadı. Ülke, Macron'un merkez blokunun başarısızlığa uğraması ve aşırı sağcı Ulusal Birleşme (RN) partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanmasının ardından 7 aydır siyasi bir çalkantı içinde bulunuyor.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 14:48 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 15:03
Fransa’nın yeni Başbakanı Francois Bayrou oldu!

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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Francois Bayrou'yu yeni Başbakan olarak atadı.

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    Fransa, Macron'un merkez blokunun başarısızlığa uğraması ve aşırı sağcı Ulusal Birleşme (RN) partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanmasının ardından Haziran ayından bu yana siyasi bir çalkantının içinde.

    Macron, buna karşılık 30 Haziran ve 7 Temmuz'da iki tur erken parlamento seçimi yapılmasını istedi ancak hiçbir parti Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluk için gereken 289 sandalyeyi kazanamadı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)

    Sol görüşlü ittifak Yeni Halk Cephesi (NFP), ikinci turda parlamentoda en fazla oyu ve sandalyeyi elde etti ve daha sonra başbakanın ittifaktan olması gerektiğinde ısrar etti, ancak görev için hemen bir mutabakat adayı çıkaramadı.

    Haftalar süren iç bölünmelerin ardından NFP, 23 Temmuz'da Lucie Castets'i başbakanlığa aday gösterdi.

    Ancak Macron, sol görüşlü bir adayı reddetti ve Paris Olimpiyatları'ndan sonra ağustos ortasına kadar başbakan atamayacağını söyledi.

    Süreci geciktirdiği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmış, dönemin Başbakanı Gabriel Attal'ın 8 Temmuz'da reddettiği istifa teklifini 16 Temmuz'da kabul etmesinin ardından istikrarsızlık daha da artmıştı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AA)

    Macron, 5 Eylül'de nihayet merkez sağcı siyasetçi, eski Avrupa Komisyonu üyesi ve eski dışişleri bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

    Barnier hükümeti, 1962'den bu yana güven oyu almadan düşen ilk hükümet oldu.

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