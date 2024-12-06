Macron da istifa edecek mi? Fransa Cumhurbaşkanı beklenen konuşmayı yaptı: Michel Barnier dönemi kapandı

Fransa'da sağ azınlık hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından siyasi kriz had safhaya ulaştı. Başbakan Michel Barnier'in olası istifası ile ilgili konuşması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklama geldi.

aşbakan Michel Barnier’in olası istifası ile ilgili konuşması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan açıklama geldi, Reuters

MACRON'DAN YENİ BAŞBAKAN MESAJI

Macron, hükümetin milletvekilleri tarafından devrilmesinin ardından perşembe akşamı yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan atayacağını ve öncelikli hedefinin parlamento tarafından 2025 bütçesinin kabul edilmesini sağlamak olacağını söyledi.

FRANSA'NIN EN KISA SÜRE GÖREV YAPAN BAŞBAKANI

Macron'un yeni başbakan mesajının ardından mevcut Başbakan Michel Barnier, yakın Fransız tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı oldu. Barnier, atanmasından yalnızca üç ay sonra görevden alındı.

Macron, televizyondan ulusa sesleniş konuşmasında, Barnier'in halefini "önümüzdeki günlerde" açıklayacağını söyledi ve "Öncelik bütçe olacak" dedi.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, Reuters

2024 bütçesini devretmek ve herhangi bir açığı önlemek için özel bir yasa aralık ortasına kadar sunulacak. Daha sonra yeni hükümet, özellikle enflasyonu hesaba katmak için, parlamentonun oylaması için gelecek yılın başlarında tam bir bütçe hazırlayacak.

FRANSA'DA SİYASİ KRİZ

Haziran ayında erken genel seçim kararıyla parlamentoda büyük bir bölünmeye yol açan Macron, siyasi krizden kendisinin sorumlu olduğunu reddetti.

HEM SAĞCILARI SUÇLADI HEM SOLCULARI

Macron aşırı sağ ve sol partilerin Barnier'i devirerek "bir karmaşa" yaratmak için "cumhuriyet karşıtı bir cephede" birleştiğini söyledi.

Macron aşırı sağ ve sol partilerin Barnier'i devirerek ʺbir karmaşaʺ yaratmak için ʺcumhuriyet karşıtı bir cephedeʺ birleştiğini söyledi, Reuters

MACRON GÖREVDEN AYRILACAK MI?

Macron krizden zayıfladı ancak muhalefetteki bazı kişilerin istifa etmesi yönündeki çağrılarına direndi. Mayıs 2027'de görev süresi dolana kadar görevde kalacağını yeniden teyit etti ve "Bana verdiğiniz görev 5 yıllıktır ve ben bu görevi sonuna kadar yerine getireceğim" dedi.

10 dakikalık Macron konuşmada, yeni hükümetin, içinde yer almaya istekli çeşitli partileri temsil etmesi veya en azından onu kınamamayı kabul etmesi gerektiğini ekledi. Hangileri olduğunu söylemedi.

Macron, televizyondan ulusa sesleniş konuşmasında, Barnier'in halefini ʺönümüzdeki günlerdeʺ açıklayacağını söyledi ve ʺÖncelik bütçe olacakʺ dedi, Reuters

BARNIER'İN HALEFİ KİM OLACAK?

Macron, ayrıca, Barnier ve hükümetinin yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak görevde kalmasını istedi.

Fransız gazetesi Le Parisien, Cumhurbaşkanının perşembe günü Barnier'in olası halefi olarak gösterilen Francois Bayrou ile öğle yemeği yediğini bildirdi. Bayrou'nun yardımcısı ise yorum talebine yanıt vermedi.