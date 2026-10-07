Fransa'da eylemler devam ediyor: Hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildi
Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 3 haftadır devam eden eylemlere 260 binden fazla kişinin katıldı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, "Eylemlerde şiddete yer vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı.
Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise eylemleri üç haftadır devam ediyor. Eylemlere 260 binden fazla kişinin katıldı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini bildirdi.
EYLEMLER NEDENİYLE EĞİTİME HAFTA SONUNA KADAR ARA
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis'te ülke geneline yayılan lise eylemlerine ilişkin soruları yanıtladı. Lecornu, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı.
Lecornu, "Eylemlerde şiddete yer vermeyeceğiz. Bir liseyi yakmak o lise binasının durumunu iyileştirmiyor. Bir öğretmeni linç etmek öğretmen sayısını artırmıyor" ifadelerini kullandı.