Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis'te ülke geneline yayılan lise eylemlerine ilişkin soruları yanıtladı. Lecornu, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini açıkladı.

EYLEMLER NEDENİYLE EĞİTİME HAFTA SONUNA KADAR ARA

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise eylemleri üç haftadır devam ediyor. Eylemlere 260 binden fazla kişinin katıldı. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, eylemler nedeniyle hafta sonuna kadar liselerde eğitime ara verildiğini bildirdi.

Fransa'da devam eden lise eylemleri üç haftadır devam ediyor. (Foto: AFP)

Lecornu, "Eylemlerde şiddete yer vermeyeceğiz. Bir liseyi yakmak o lise binasının durumunu iyileştirmiyor. Bir öğretmeni linç etmek öğretmen sayısını artırmıyor" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN