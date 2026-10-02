Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Fotoğraf: AA

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, eylemler kapsamında dün 1949 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, bir günde 305 polis ve jandarma yaralandı.

Dünkü eylemlerden ülke genelindeki yaklaşık 3 bin 700 liseden 1027'si etkilendi.

Fransa'da lise öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla maddi imkan ve personel talebiyle geçen haftadan bu yana eylemler düzenliyor.

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