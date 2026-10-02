Fransa'da eylemler çığırından çıktı! Eğitime ara verildi
Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen ve aşırı şiddet olaylarına sahne olan lise eylemlerinde 28 Eylül'den bu yana 1793 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray sükunet çağrısında bulunarak 400'den fazla kurumda eğitime çevrim içi devam edileceğini açıkladı.
Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise eylemleri kaosa yol açtı.
Polisle öğrenciler arasında arbede
Okul girişlerini kapatıp barikat kuran göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken güvenlik güçleri havai fişek atan kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Çeşitli kentlerde çöp bidonları ve okul kapıları ateşe verilirken eylemlerin yol açtığı maddi hasarın yalnızca bir bölgede 25-30 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor.
YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINDA
kapsamında 1793 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuk olduğu France 2 kanalında lise eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Geffray, eylemler nedeniyle 400'den fazla eğitim kurumunun bugün kapalı olacağını belirterek ilgili okullardaki öğrencilerin eğitiminin çevrim içi yapılacağını aktardı.
"LİSE HAREKETİ ŞİDDET YANLISI BİR HAREKET TARAFINDAN ESİR ALINDI
Eylemler kapsamında 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığını ifade eden Geffray, "Lise hareketi, aşırı şiddet yanlısı bir hareket tarafından esir alındı." ifadesini kullandı.
Geffray, bu durumun kamu hizmetlerini yok etmeye yönelik bir girişimi olduğunu savunarak sükunet çağrısında bulundu.
Ulusal basındaki haberlere göre, valiler bugün kapalı olacak liselerin önünde eylem yasağı kararları aldı.
Adalet Bakanlığı söz konusu eylemler kapsamında 28 Eylül'den bu yana 1793 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, eylemler kapsamında dün 1949 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, bir günde 305 polis ve jandarma yaralandı.
Dünkü eylemlerden ülke genelindeki yaklaşık 3 bin 700 liseden 1027'si etkilendi.
Fransa'da lise öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla maddi imkan ve personel talebiyle geçen haftadan bu yana eylemler düzenliyor.