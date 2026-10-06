Fransa'da lise öğrencilerinin öğretmen ve personel eksikliği, aşırı kalabalık sınıflar, kötü durumdaki okul binaları ve eğitim kaynaklarının yetersizliği nedeniyle başlattığı protestolar ülke genelinde genişledi.

Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg ve Toulouse'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte lise öğrencileri yürüyüş ve gösteriler düzenledi. Öğrencilere öğretmenler, veliler, üniversite öğrencileri ve sendikalar da destek verdi.

Paris hariç ülke genelindeki gösterilere 260 binden fazla kişi katıldı. Öğrenci hareketinin başlangıcından bu yana yüzlerce lise bloke edilirken, Eğitim Bakanlığının önceki bilançosunda yaklaşık 590 lisenin eylemlerden etkilendiği açıklanmıştı. Le Monde'un aktardığı son gelişmelerde de öğrencilerin eğitim kurumlarında daha fazla kaynak talep ettiği belirtildi.