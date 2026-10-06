ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın ABD'ye olası etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebraska eyaletinde konuşan Trump, savaş nedeniyle yükselen fiyatların "ulusal ve küresel güvenliği sağlamanın bedeli" olarak görülmesi gerektiğini savunurken, İran'ın ABD kentlerinden birine saldırabileceği olası bir senaryo üzerinden Los Angeles ve San Diego'yu işaret etti.

Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak çatışmaların bir süre daha devam edebileceğini belirterek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." ifadelerini kullandı.