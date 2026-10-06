İran savaşı sürerken Trump’tan peş peşe açıklamalar: Los Angeles ve San Diego’yu işaret etti
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın ABD'ye etkilerini değerlendirirken Los Angeles ve San Diego'yu işaret ederek, “Bırakın yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel.” dedi. California Valisi Gavin Newsom sözlere sert tepki gösterirken, Beyaz Saray Trump'ın ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın ABD'ye olası etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebraska eyaletinde konuşan Trump, savaş nedeniyle yükselen fiyatların "ulusal ve küresel güvenliği sağlamanın bedeli" olarak görülmesi gerektiğini savunurken, İran'ın ABD kentlerinden birine saldırabileceği olası bir senaryo üzerinden Los Angeles ve San Diego'yu işaret etti.
Trump, savaşın "esasen neredeyse bittiğini" ancak çatışmaların bir süre daha devam edebileceğini belirterek, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." ifadelerini kullandı.
TRUMP: SAVAŞ NEREDEYSE BİTTİ
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ülke ekonomisine etkilerini değerlendiren Trump, Amerikalıların yükselen fiyatları güvenliğin sağlanması karşılığında ödenen bir bedel olarak kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Savaşın büyük ölçüde sona yaklaştığını savunan Trump, çatışmaların tamamen bitmesinin ise biraz daha zaman alabileceğinin sinyalini verdi.
LOS ANGELES VE SAN DIEGO SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
Trump, İran'ın ABD'deki kentlerden birine saldırı düzenleyebileceği ihtimalini değerlendirirken California eyaletindeki Los Angeles ve San Diego kentlerini örnek gösterdi.
"Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel." diyen Trump'ın sözleri kısa sürede tartışma yarattı.
NEWSOM'DAN TRUMP'A SERT TEPKİ
California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Newsom, Trump'ın daha önce California'ya Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri gönderdiğini hatırlatarak, "Donald Trump, California'yı işgal etmeleri için Ulusal Muhafızları ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yok etmesi' gerektiğini söylüyor. Akıl sağlığı yerinde değil ve tehlikeli biri." ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY YALANLADI
Trump'ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump'ın sözlerinin yanlış yorumlandığını savundu.
Cheung, medyanın Başkan Trump'ın ifadelerini "gerçeklikle bağdaşmayan bir panik içinde" yanlış aktardığını belirterek, Trump'ın herhangi bir ABD kentine saldırı yapılması yönünde çağrıda bulunmadığını söyledi.
Trump'ın sözleriyle, nükleer silaha sahip bir İran'ın durdurulmaması hâlinde ABD kentlerinin tehdit altında kalabileceğini anlatmak istediğini belirten Cheung, "Başkan sayesinde Amerika daha güvenli. İran'ın nükleeri, donanması, hava kuvvetleri ve parası yok." ifadelerini kullandı.