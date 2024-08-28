Fransa’da gözaltına alınmıştı: Telegram CEO’su Pavel Durov serbest bırakıldı!

TUTUKLANMASININ ARDINDAN SİYONİST BASKI MI VAR?

Durov'un tutuklanmasının ardında "Siyonist baskı" ve Batı ile bilgi paylaşmasının da yatabileceği de belirtiliyor. Gazze'deki İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD seçimi ve Fransa'nın Afrika'da güç kaybı Telegram'a yapılan baskının sebepleri arasında gösteriliyor.

Telegram sayesinde Gazze'deki katliam kullanıcılara duyurulabiliyor. DİĞER META PLATFORMLARINDA DA BENZER SORUNLAR VAR

Batı'nın Telegram için yaptığı ithamların hepsinin Meta platformları için de geçerli olduğu açık. Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platformlar Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.