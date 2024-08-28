Fransa’da gözaltına alınmıştı: Telegram CEO’su Pavel Durov serbest bırakıldı!

2013 yılında kurduğu çevrimiçi iletişim aracı Telegram ile Rusya'nın Mark Zuckerberg'ü olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alınmıştı.
2013 yılında kurduğu çevrimiçi iletişim aracı Telegram ile Rusya'nın Mark Zuckerberg'ü olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Pavel Durov, 25 Ağustos'ta Fransa'da gözaltına alınmıştı.
SERBEST BIRAKILDI
Fransa'da günlerdir gözaltında olan Telegram'ın kurucusu ve sahibi Pavel Durov, ülkeyi terk etmemesi şartıyla serbest bırakıldı.
NELER YAŞANDI?
Durov'un polisteki sorgusunda Fransa'ya kendisini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağırdığını anlattığı iddia edildi. Le Canard Chainé'nin haberine göre, Macron, Pavel'i akşam yemeğine davet etti.
Pavel bu yemeğe katılmak için gittiği Paris'te gözaltına alındı.
Haberde, Cumhurbaşkanlığının bu iddiayı resmen yalanladığı ifade edildi.
TUTUKLULUK SÜRESİ SONA ERDİ
Durov'un resmi tutukluluk süresi sona erdi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
France24 haber sitesinin bildirdiğine göre Paris savcılığından yapılan açıklamada, "Soruşturma hakimi Pavel Durov'un polis gözetimine son verdi ve ilk duruşma ve olası bir iddianame için mahkemeye çıkarılmasını sağlayacak" denildi.
Reuters ise adli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Durov'un polis sorgusunun sona ermesinin ardından soruşturma hakimine sevk edildiğini bildirdi.
ABD BASININDAN "TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI" İDDİASI
ABD basını, Durov için tutuklama emri çıkarıldığını iddia etti.
Amerikan Politico haber sitesinin bildirdiğine göre Telegram patronu Pavel Durov ile kardeşi ve şirketin kurucu ortağı Nikolay Durov için tutuklama emri çıkarıldı.
Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla 24 Ağustos'ta Paris'teki havalimanda gözaltına alınmıştı.
12 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR
Fransız yargısı, Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un 12 ayrı suçtan sorgulandığını bildirdi.
Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu açıkladı.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
Fransız gazeteci Cyril Amursky'ye göre Durov bu suçlardan dolayı 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Birleşik Arap Emirlikleri, vatandaşları olan Pavel Durov'un davasını yakından takip ettiğini duyurdu.
Durov'un Paris'te tutuklanmasının ardından BAE, Fransa'dan 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşmeyi dondurduğunu da açıkladı.
TUTUKLANMASININ ARDINDAN SİYONİST BASKI MI VAR?
Durov'un tutuklanmasının ardında "Siyonist baskı" ve Batı ile bilgi paylaşmasının da yatabileceği de belirtiliyor.
Gazze'deki İsrail soykırımı, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD seçimi ve Fransa'nın Afrika'da güç kaybı Telegram'a yapılan baskının sebepleri arasında gösteriliyor.
DİĞER META PLATFORMLARINDA DA BENZER SORUNLAR VAR
Batı'nın Telegram için yaptığı ithamların hepsinin Meta platformları için de geçerli olduğu açık.
Dünyanın en büyük dolandırıcılık, pedofili ve terörizm platformu olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta da benzer sorunlar yaşanmakta, ancak bu platformlar Telegram'ın aksine İsrail yanlısı bir tavır takınarak Filistin'e sansür uyguladığı için dokunulmuyor.
MOSSAD'IN PARMAĞI MI VAR?
Durov'un gözaltına alınmasında özellikle MOSSAD'ın parmağı olduğu iddia ediliyor.
Durov'un gözaltına alındığı esnada yanında bulunan kız arkadaşı olduğuna ileri sürülen Yulia Vavilova'dan haber alınamaması da bu iddiayı güçlendirdi.
Vavilova'nın Durov ile Fransa'ya gelmeden önce sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapması genç kadının Fransız polisine konum bilgisi paylaştığını düşündürttü.
MOSSAD'ın Fransa'da Durov'dan Telegram'ın şifrelerini almayı ve kullanıcılarının kişisel verilerine erişmeye çalışacağı tahmin ediliyor. Böylece terör ve şantaj yöntemleriyle siyonist kontrolünde olmayan Telegram'ın tam kontrolünü ele geçirmeyi hedefledikleri düşünülüyor.
RUSYA- UKRAYNA SAVAŞINDA ROLÜ BÜYÜK
Diğer yandan Telgram Rusya Ukrayna savaşında da oldukça büyük bir öneme sahip.
Milyonlarca insanın savaş alanındaki gelişmeleri neredeyse gerçek zamanlı olarak uygulama üzerinden takip ediyor.
Rus kamuoyu araştırmacısı olan Levada Center'a göre, bugün her 2 Rus vatandaşından 1'i bilgi edinmek ya da başkalarıyla iletişim kurmak için Telegram kullanıyor.
Uygulama güçlü şifreleme ve gizlilik ayarları nedeniyle askeri hassas bilgileri iletmek için çekici bir araç haline gelmiş durumda.
Telegram'dan akan bilgiler NATO tarafından kontrol edilemiyor.
Geçmiş dönemlerde Rus paralı asker gurubu olan Wagner'in Telegram kanalları üzerinden haberleştiği net bir şekilde gözler önüne serilmişti. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta öldürülen "NATO askerleri" Telegram kanallarında paylaşılıyor. Bu durum CIA ile NATO'yu zor durumda bırakıyor.
Fransa'nın Telegram'a uyguladığı baskının bir diğer sebebi ise Fransız ordusuna Afrika'da verilen zarar. Afrikalılar, Fransız işgal güçlerine karşı örgütlenmeyi Telegram üzerinden organize ediyor.
6 YIL ÖNCE SIR GÖRÜŞME
Konu gündemdeki yerini korurken, Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ)'dan da çarpıcı bir değerlendirme geldi. Gazete, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un 6 yıl önce görüştüğünü yazdı.
"OFİSİNİ PARİS'E TAŞI"
WSJ, daha önce basına yansımayan bu görüşmede Macron'un, Durov'a Telegram'ın ana ofisini Paris'e taşımasını teklif ettiğini öne sürdü.
Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen Fransız yetkililere dayandırılan haberde, 2018'deki görüşmede Rus girişimcinin teklifi reddettiği belirtiliyor. Ayrıca bu görüşmede Macron'un Durov'a Fransız vatandaşlığı vermeyi değerlendirdiği de savunuluyor. Diğer yandan Fransız yetkililer, bu talebin Durov'dan geldiğini iddia etti.
2017'DE HACKLENDİ
Gazete, ayrıca girişimcinin cep telefonunun, bu buluşmadan bir yıl önce 2017'de Fransız istihbaratı tarafından hacklendiğini de ileri sürdü.
ŞAİBEYİ KALDIRMA AMACI MI TAŞIYOR?
Gazete, Fransız güvenlik yetkililerinin, IŞİD'in militan devşirme ve saldırı planlama faaliyetlerini takip etmek için Telegramı'ı mercek altına aldığını da iddia etti. Bu iddianın zamanlaması manidar bulunurken, MOSSAD üzerindeki şaibelerin ortadan kaldırılmak amacıyla böyle bir bilginin servis edilmiş olabileceği de akıllara geldi.
RUSYA ABD'Yİ İŞARET EDİYOR
Rusya'nın iddiasına göre ise Durov'un tutuklanmasının arkasında Washington bulunuyor.
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Rusya Devlet Duması'nın Başkanı Vyacheslav Volodin, ABD'nin Fransa aracılığıyla Telegram üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne sürdü.
Volodin bir yazısında, "Telegram, ABD'nin, üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı az sayıdaki ve aynı zamanda en büyük internet platformlarından biri. ABD başkanlık seçimlerinin arifesinde, Biden'ın Telegram'ı kontrol altına alması önemli" ifadelerini kullandı.
Siyasi analist Dmitriy Dirze ise yazdığı bir makalede Durov'un Paris'e Bakü'den gittiğine dikkati çekti.
Azerbaycan'ın Fransa ile ilişkilerinin iyi olmadığını vurgulayan Dirze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Durov ile aynı günlerde Bakü'de bulunduğuna işaret etti.
Rus yetkililerin Durov'u sahiplenerek Fransa'yı sert dille eleştirdiğini kaydeden Dirze, Durov'un verilere erişim sağlayan anahtarı ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) temin etmesinin ise "son derece tatsız bir durum" olacağını vurguladı.
PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR
Tüm bu iddiaların ardından ülke genelinde 'Telegram'dan hassas mesajlarınızı silin' çağrıları yükselirken kullanıcılar Durov'un serbest kalması için protestolar düzenliyor.