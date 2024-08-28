Terörsevici Avrupa’da yeni skandal! Fransa-Almanya ortak kanalında PKK belgeseli! Teröristleri konuşturdular

TERÖRİSTLERİ ÇIKARIP KONUŞTURDULAR

Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.