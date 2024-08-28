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Terörsevici Avrupa'da yeni skandal! Fransa-Almanya ortak kanalında PKK belgeseli! Teröristleri konuşturdular

Avrupa’da terör örgütü PKK’ya destek her geçen gün yeni bir skandalla karşımıza çıkıyor. Bu kez de Fransız-Alman ortak kanalı ARTE, terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan bir belgesel yayınladı. Elebaşlarının konuşturulduğu belgeselde örgütün bağlantıları anlatıldı.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 15:19 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 15:27
Terörsevici Avrupa’da yeni skandal! Fransa-Almanya ortak kanalında PKK belgeseli! Teröristleri konuşturdular

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Fransız-Alman televizyon kanalında terör örgütü PKK propagandası yapıldı.

PKK BELGESELİ!
Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE'de "Avrupa'da PKK: Silahlı mücadele mi, terörizm mi?" başlıklı bir belgesel yayınlandı.

Televizyon kanalının terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belgeselde, Fransa Komünist Partisinden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan röportaja yer verildi.

TERÖRİSTLERİ ÇIKARIP KONUŞTURDULAR
Terör örgütünün Avrupa'daki birçok elebaşının konuşturulduğu belgeselde ayrıca Fransa'da PKK/KCK bağlantılı grupların çatı yapılanması olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın, örgütün bu bağlantılarını savunduğu röportajlar yer aldı.

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PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiğine değinilen belgeselde, Avrupa genelinden her yıl örgüte yaklaşık 20 milyon avro tutarında para akışı sağlandığı belirtildi.

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