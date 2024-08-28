Telegram’ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu

Birleşik Arap Emirlikleri , Fransa'daki yetkililer tarafından tutuklanması ve ilk gözaltı süresinin uzatılmasının ardından Emirlik vatandaşı olan Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu ve CEO'su Pavel Durov 'un davasını yakından takip ettiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşların bakımı, çıkarlarının korunması, işlerinin takibi ve onlara bakımın her yönünün sağlanması BAE için en önemli önceliktir" denildi.

Macron: ʺSiyasi bir adım değil, bağımsız bir soruşturmaʺ

SİYASİ ADIM DEĞİL, BAĞIMSIZ SORUŞTURMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tutuklamayla ilgili ilk kamuoyu açıklamasında, bunun siyasi bir adım olmadığını, bağımsız bir soruşturmanın parçası olduğunu söyledi.

Macron, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Fransa'nın ifade özgürlüğüne "derinden bağlı" olduğunu ancak "özgürlüklerin hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı göstermek için yasal bir çerçeve içinde korunduğunu" söyledi.