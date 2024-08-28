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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu

BAE vatandaşlığı olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'dan tahmini değeri yaklaşık 10 milyar dolarlık 80 savaş uçağı satın alma sözleşmesini dondurdu.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 03:18 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 04:05
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu

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Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'daki yetkililer tarafından tutuklanması ve ilk gözaltı süresinin uzatılmasının ardından Emirlik vatandaşı olan Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un davasını yakından takip ettiğini duyurdu.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov Telegram'ın kurucusu Pavel Durov

Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşların bakımı, çıkarlarının korunması, işlerinin takibi ve onlara bakımın her yönünün sağlanması BAE için en önemli önceliktir" denildi.

Macron: ʺSiyasi bir adım değil, bağımsız bir soruşturmaʺMacron: ʺSiyasi bir adım değil, bağımsız bir soruşturmaʺ

SİYASİ ADIM DEĞİL, BAĞIMSIZ SORUŞTURMA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tutuklamayla ilgili ilk kamuoyu açıklamasında, bunun siyasi bir adım olmadığını, bağımsız bir soruşturmanın parçası olduğunu söyledi.

Macron, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Fransa'nın ifade özgürlüğüne "derinden bağlı" olduğunu ancak "özgürlüklerin hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı göstermek için yasal bir çerçeve içinde korunduğunu" söyledi.

Rafale F4 savaş uçağıRafale F4 savaş uçağı

Fransa ile BAE arasında yakın askeri ilişkiler devam ediyor. Fransızlar Abu Dabi'de bir deniz üssünü işletiyor, Emirlik güçleri ise Fransız yapımı Leclerc tankları ve Rafale savaş uçaklarını kullanıyor.

BAE, Fransa'dan 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşmeyi dondurduBAE, Fransa'dan 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşmeyi dondurdu

80 SAVAŞ UÇAĞI ALIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME DONDURULDU
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Paris'te tutuklanmasının ardından BAE, Fransa'dan 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşmeyi dondurdu.

BAE Başbakanı'nın sözleşmeye ilişkin eylemin devamını veto ettiği biliniyor. Uzmanlar, sözleşmelerin dondurulmasının doğrudan BAE vatandaşı Pavel Durov'un tutuklanmasıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

Pavel Durov'un, Emirlik Başbakanı Hamdan bin Muhammed Al Maktoum'un oğluyla doğrudan teması vardı. Hamdan bin Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un etkisiyle Pavel Durov'a 2021'de BAE vatandaşlığı verilmişti.

Rafale F4 savaş uçağıRafale F4 savaş uçağı

SÖZLEŞMENİN DEĞERİ 10 MİLYAR DOLAR
80 Rafale F4 savaş uçağının 2027'de teslim edilmesi planlanıyordu. Sözleşmenin tahmini değeri yaklaşık 10 milyar dolar. Pavel Durov skandalının ardından sözleşme donduruldu. Bu olay Fransız askeri-endüstriyel kompleksi için ciddi bir imaj zedelenmesine yol açacak.

Siyasi analist Marwan Bishara, BAE'nin böyle bir kararının Fransız hükümetinin yaptığı siyasi bir hatanın sonucu olduğunu belirterek, "Varlıkları BAE'de bulunan bir iş adamını, tüm BAE'ye gölge düşüren abartılı suçlamalarla gözaltına almak, Fransa ile BAE arasındaki diplomatik ilişkileri bozmanın kesin bir yoludur." ifadelerini kullandı.

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