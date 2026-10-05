Meta’nın eski çalışanı ABD’li teknoloji devlerini ifşa etti! Her 8 çocuktan 1’i cinsel tacize uğruyor
ABD'de Meta, TikTok, Google ve Snap gibi teknoloji devlerini karşı karşıya getiren tarihi dava çocuk istismarına nasıl açık kapı bırakıldığını gözler önüne serdi. Kızının Instagram'da yabancılardan cinsel içerikli mesajlar alması ve mahrem fotoğraflarının istenmesinin ardından ihbarcı olduğunu belirten Meta'nın eski mühendislik direktörü Arturo Béjar, her 5 çocuktan 1'inin istenmeyen cinsel içerikle, her 8 çocuktan 1'inin ise cinsel tacizle karşılaştığını söyledi.
ABD'de teknoloji devlerini karşı karşıya getiren tarihi dava, sosyal medya platformlarının çocukları nasıl hedef haline getirdiğine ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Meta, TikTok, Google ve Snap gibi devlerin çocukları ekran başında tutan tasarımları ve algoritmaları mercek altına alınırken, şirketlerin genç kullanıcıların karşı karşıya kaldığı riskleri bilmesine rağmen hangi adımları attığı tartışma konusu oldu.
Bu süreçte Meta'nın eski mühendislik direktörü Arturo Béjar'ın açıklamaları da dikkat çekti. Şirket içinde çocukların ve gençlerin karşılaştığı zararları araştırdığını belirten Béjar, eski şirketine karşı ifade vermesinin nedenini kızının yaşadığı bir olayla açıkladı. Béjar, kızının Instagram'a girdikten birkaç hafta sonra yabancılardan istenmeyen cinsel içerikli mesajlar aldığını ve bu kişilerin kendisinden mahrem fotoğraflar istediğini anlattı.
Béjar'ın anlattığına göre, kızının bu kişileri yalnızca engelleyebilmesi ve yaşadığı durumun arkadaşlarında da benzer şekilde görülmesi, onu şirketin çocukları koruma sorumluluğunu sorgulamaya yöneltti. Bu deneyimin ardından şirket içindeki araştırmaları ve yöneticilere yaptığı bildirimleri kamuoyuyla paylaşan Béjar, daha sonra Meta'ya karşı açılan davada eski şirketine karşı ifade verdi.
META DAVASINDA MİLYARLARCA DOLARLIK UZLAŞMA
ABD'de teknoloji şirketlerine yönelik davalar kapsamında Meta hakkında da önemli bir süreç yaşandı. Ağustos ayında varılan uzlaşmada Meta'nın 18 milyar dolar ödeme yapması ve çocukların platform kullanımına yönelik bazı kısıtlamalar getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Bu karara tepki gösteren Meta'nın eski mühendislik direktörü Arturo Béjar, şirketin çocukların karşılaştığı zararları uzun süredir bildiğini savundu.
CNN Türk'e konuşan Béjar, eski şirketine karşı ifade vermesinin nedenini anlatırken şu ifadeleri kullandı:
"Şirketin yol açtığı zararların farkında olduğunu kamuoyuna açıklayan, ifşa eden ve bu konuda konuşan pek çok eski çalışandan biriyim. Şunu size net olarak söyleyebilirim. Sanki dünya onlardan hesap soramazmış gibi davranıyorlar."
KIZININ YAŞADIKLARI İHBARCI OLMASINA NEDEN OLDU
Béjar, kızının 12 yaşındayken Instagram kullanmak istediğini söylediğini, ancak kendisinin 14 yaşına kadar beklediğini belirtti. Kızının platforma girdikten birkaç hafta sonra yaşadıklarını kendisine anlattığını ifade eden Béjar, şu sözleri kullandı:
"Kızım 12 yaşındayken Instagram'a girmek istediğini söylemeye başlamıştı. 14 yaşına gelene kadar bekledim; Instagram'a girdikten birkaç hafta sonra akşam yemeğinde konuşurken bana, yabancılardan kendisine istenmeyen cinsel içerikli mesajlar geldiğini anlattı. Bu kişiler ondan mahrem fotoğraflarını istemişti. Ve sistemde bunu şikayet edebileceği bir mekanizma yoktu. Tek yapabildiği şeyin onları engellemek olduğunu aktardı. Ona arkadaşlarının da benzer şeyler yaşayıp yaşamadığını sordum; meğer tüm arkadaşları aynı şeyleri yaşıyormuş. İşte o an, bir şirketin sahip olduğu en kutsal sorumluluk, yani çocukları koruma sorumluluğumun, bu temel görevin şirket tarafından göz ardı edildiğini fark ettim. Ve bu durum beni şu an bulunduğum yola soktu."
"HER 5 ÇOCUKTAN 1'İ İSTENMEYEN CİNSEL İÇERİKLE KARŞILAŞIYOR"
Meta'da yaptığı araştırmalar sırasında çocukların ve gençlerin karşılaştığı zararları ölçtüklerini söyleyen Béjar, dikkat çeken oranlar paylaştı.
Béjar, her 5 çocuktan 1'inin istenmeyen cinsel içerikle karşılaştığını, her 8 çocuktan 1'inin ise cinsel tacize uğradığını söyledi. Bu durumun özellikle 13-15 yaş grubundaki çocuklarda görüldüğünü belirtti.
İlk başta şirketin üst yönetiminin durumdan haberdar olmadığını düşündüğünü aktaran Béjar, daha sonra yöneticilerin de bu sorunlardan haberdar olduğunu ileri sürdü.
ZUCKERBERG'E 2021'DE MAİL GÖNDERDİ
Béjar, Mark Zuckerberg ve şirketin üst düzey yöneticilerinin çocukların yaşadığı sorunlardan haberdar olduğunu savundu.
2021 yılında Zuckerberg'e bir e-posta gönderdiğini belirten Béjar, çocukların cinsel içerikle karşılaşma ve cinsel istismar sayılarını paylaştığını söyledi.
Béjar, Zuckerberg'e gönderdiği e-postanın ardından yanıt alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ancak sürecin sonunda çok kapsamlı bir durumla karşılaştım. Onun da şirketi yöneten üst düzey yöneticilerin yani sağ kollarının da durumdan haberdar olduğunu ve bu konuda hiçbir şey yapmamayı tercih ettiklerini öğrendim. 2021'de gönderdiğim mailde yıllardır tanıdığım ve güvenlik konularında yakından çalıştığım Mark Zuckerberg'e şunları söyledim: İnsanlar şikayet bildirme araçlarını kullanmıyordu. Çocukların cinsel içerikle karşılaşma ve cinsel istismar sayılarını paylaştım. Şirketin konuya yaklaşım tarzının sorunu çözmeyeceğini; çocukları tüm bu zararlardan korumak adına, şirketin yapabileceğini bildiğim, değişiklikleri hayata geçirmek için onun liderliğine ihtiyaç duyulduğunu belirttim. Bana bu mail ardından hiçbir yanıt gelmedi."
"TÜM DÜNYAYA KARŞI MÜCADELE EDİYORLAR"
Béjar, Meta'nın çocuklara yönelik risklerden yıllardır haberdar olduğunu savunarak şirketin güvenlik yaklaşımını eleştirdi.
"Çocuklarınızın sanal medyaya girmesi, ne yazık ki onların yabancılarla temas kurması ve bu yabancıların zararlı içeriklere yönlendirmesi ihtimalini son derece artırıyor. Instagram'ın tasarım mantığı da bu yönde. Ve bunu değiştirmeyecekler. İşte bu yüzden dünyanın müdahale etmesi gerekiyor; çünkü onlar için güvenlik, ikincil planda kalan bir konu. Bu, her yönüyle para kazanmak üzerine kurgulanmış bir şirket. Ben oradayken 5 bin mühendisi vardı ve hepsinin görevi şirketin daha fazla para kazanmasına yardımcı olmaktı. Instagram'ın güvenlik ekibinde ise, tüm bu sorunlar üzerinde çalışan sadece 20 kadar mühendis bulunuyordu. Bu şirketin tek amacı, dikkatinizi mümkün olduğunca uzun süre üzerinde tutmak ve bundan olabildiğince kar sağlayacak bir yapı oluşturmak... Ve eğer bu bir zarara yol açarsa, bunun sorumluluğunu üstlenmiyorlar. Bunu reddediyorlar. Tıpkı davalarda olduğu gibi, bu konuda tüm dünyaya karşı mücadele ediyorlar. Ve bu durum, onların nasıl bir şirket olduğunu gözler önüne seriyor. Sadece karını düşünen ve güvenliği tamamen hiçe sayan bir şirket."
"BUNU 1-2 AYDA GELİŞTİREBİLİRLER"
Instagram'da çocukların istenmeyen cinsel mesajları bildirmesine yönelik mekanizmanın hâlâ yeterli olmadığını savunan Béjar, bunun teknik olarak kısa sürede geliştirilebileceğini söyledi.
Béjar, şu ifadeleri kullandı:
"Oysa bunu geliştirmeleri sadece 1 ya da 2 ay sürecek bir şey. Bunu yapmaları son derece kolay. Eğer Mark Zuckerberg yarın uyanıp 'Platformda gençlerin maruz kaldığı zararı anlamlı bir ölçüde azaltmak istiyorum' dese, 3 ila 6 ay içinde bambaşka bir dünyada yaşıyor oluruz. Yine de bunu yapmayı reddetmeye devam ediyor."
"INSTAGRAM ÜÇ TEMEL UNSUR ÜZERİNE KURULU"
ABD'deki davadaki uzlaşmanın olumlu bir adım olduğunu ancak platformlardaki yapısal sorunların devam ettiğini belirten Béjar, Instagram'ın çalışma biçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Instagram üç temel unsur üzerine kurulu. Birincisi, sonsuz kaydırma özelliği, bildirimler ve videolar aracılığıyla dikkatinizi mümkün olduğunca yakalaması ve tutmaya devam etmesi… Bu özellik değişmiyor. İkincisi, çocuklarınızı yabancılarla bağlantıya geçirmesi... Yabancılardan gelen mesajlar ve içerikler. Beden algısıyla ilgili sorunlar. Platformda karşınıza çıkan tüm o korkunç şeyler. Hepsi de çocuğunuzun şahsen tanımadığı insanlardan geliyor. Üçüncüsü ise, çocukları kendilerine zarar verebilecek eylemlerde bulunmaya teşvik etmesi. Mesela kıyafetlerini çıkarmaları, şiddet içeren bir şeyler yapmaları ya da trafiğin ters yönünde araç kullanmak gibi tehlikeli meydan okumalara katılmaları. Bunlar, bir ergene asla izin vermememiz gereken şeyler. Tüm bunlar değişmediği sürece, bugüne kadar gördüğümüz sorunları görmeye devam edeceğiz."
"ŞİRKETLER ÇOCUKLARI BİLE BİLE RİSKE ATIYOR"
Sanal medya platformlarında çocukların karşısına çıkan içeriklerin algoritmalar nedeniyle önemli bir sorun oluşturduğunu savunan Béjar, şirketlerin yaptırımlarla karşı karşıya kalması gerektiğini söyledi.
Béjar, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformların çocukları yabancılarla etkileşime sokacak şekilde tasarlandığını ileri sürerek şu çağrıyı yaptı:
"Ben şu görüşteyim: Eğer sanal medyadaki platformlar bu sorunları çözmeyecekse küçük çocukların erişimine açık olmamalı, kapatılmalı. Bugün Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformlar, çocukları yabancılarla etkileşime girmeye zorlayacak şekilde tasarlanmış durumda. Bence köklü bir şekilde değişmesi gereken şey tam da bu. Şirketler güvenli bir ortam yaratmak istediklerini ifade ettiler. Bunu gerçekten yapana kadar çocukların bu platformlara erişmemesi gerektiğini düşünüyorum."
TÜRKİYE'DEKİ ANNE BABALARA ÇAĞRI
Meta'nın eski mühendislik direktörü Béjar, Türkiye'deki anne babalara da önemli uyarılarda bulundu.
Çocukların sanal ortamda karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkında olunması gerektiğini belirten Béjar, ailelerin çocuklarıyla iletişim kurmasının önemine dikkat çekti.
Béjar, anne babalara şu mesajı verdi:
"Onlara söyleyeceğim ilk şey şu olur: Çocuklarınızın son derece tehlikeli içeriklere maruz kalabileceğini bilmelisiniz. Bu nedenle onlarla olabildiğince konuşun, yaşadıklarını dinleyin. Başlarına gelebilecek olumsuz bir şeyde, bunun çocuğun hatası olmadığını, sanal medya platformlarının böyle tasarlandığını anlatın. Çocuklar kendilerini yalnız hissetmemeliler. Her daim yanlarında olduğunuzu göstermelisiniz. Eğer bir an olsun yalnız hissederlerse sizleri arayabileceklerini, güvendiğiniz bir arkadaşına ya da mesela kuzenine ulaşabileceğini bilmeliler. Böylece yalnız kalmamış, yalnız hissetmemiş olur. Çünkü en tehlikeli şey, bir çocuğun kendini yalnız hissetmesidir. Sanal medyadaki sorunlar çözülene kadar, gerçekten en önemli şey bu."