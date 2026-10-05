Béjar, Zuckerberg'e gönderdiği e-postayı anlattı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ZUCKERBERG'E 2021'DE MAİL GÖNDERDİ

Béjar, Mark Zuckerberg ve şirketin üst düzey yöneticilerinin çocukların yaşadığı sorunlardan haberdar olduğunu savundu.

2021 yılında Zuckerberg'e bir e-posta gönderdiğini belirten Béjar, çocukların cinsel içerikle karşılaşma ve cinsel istismar sayılarını paylaştığını söyledi.

Béjar, Zuckerberg'e gönderdiği e-postanın ardından yanıt alamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ancak sürecin sonunda çok kapsamlı bir durumla karşılaştım. Onun da şirketi yöneten üst düzey yöneticilerin yani sağ kollarının da durumdan haberdar olduğunu ve bu konuda hiçbir şey yapmamayı tercih ettiklerini öğrendim. 2021'de gönderdiğim mailde yıllardır tanıdığım ve güvenlik konularında yakından çalıştığım Mark Zuckerberg'e şunları söyledim: İnsanlar şikayet bildirme araçlarını kullanmıyordu. Çocukların cinsel içerikle karşılaşma ve cinsel istismar sayılarını paylaştım. Şirketin konuya yaklaşım tarzının sorunu çözmeyeceğini; çocukları tüm bu zararlardan korumak adına, şirketin yapabileceğini bildiğim, değişiklikleri hayata geçirmek için onun liderliğine ihtiyaç duyulduğunu belirttim. Bana bu mail ardından hiçbir yanıt gelmedi."

"TÜM DÜNYAYA KARŞI MÜCADELE EDİYORLAR"

Béjar, Meta'nın çocuklara yönelik risklerden yıllardır haberdar olduğunu savunarak şirketin güvenlik yaklaşımını eleştirdi.

"Çocuklarınızın sanal medyaya girmesi, ne yazık ki onların yabancılarla temas kurması ve bu yabancıların zararlı içeriklere yönlendirmesi ihtimalini son derece artırıyor. Instagram'ın tasarım mantığı da bu yönde. Ve bunu değiştirmeyecekler. İşte bu yüzden dünyanın müdahale etmesi gerekiyor; çünkü onlar için güvenlik, ikincil planda kalan bir konu. Bu, her yönüyle para kazanmak üzerine kurgulanmış bir şirket. Ben oradayken 5 bin mühendisi vardı ve hepsinin görevi şirketin daha fazla para kazanmasına yardımcı olmaktı. Instagram'ın güvenlik ekibinde ise, tüm bu sorunlar üzerinde çalışan sadece 20 kadar mühendis bulunuyordu. Bu şirketin tek amacı, dikkatinizi mümkün olduğunca uzun süre üzerinde tutmak ve bundan olabildiğince kar sağlayacak bir yapı oluşturmak... Ve eğer bu bir zarara yol açarsa, bunun sorumluluğunu üstlenmiyorlar. Bunu reddediyorlar. Tıpkı davalarda olduğu gibi, bu konuda tüm dünyaya karşı mücadele ediyorlar. Ve bu durum, onların nasıl bir şirket olduğunu gözler önüne seriyor. Sadece karını düşünen ve güvenliği tamamen hiçe sayan bir şirket."