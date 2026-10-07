ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletinde düzenlenecek miting öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump'a, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı kapsamında alınan son karar soruldu.

Trump, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a destek verme yönündeki tutumunu olumlu karşıladığını belirterek, "Bence (Türkiye ve Pakistan) Suudi Arabistan'a yardımcı olmak istiyorlar, bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

MEKKE İTTİFAKI'NDAN ASKERİ DESTEK KARARI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, 5 Ekim'de Riyad'da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı sonrasında ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, üç ülkenin Suudi Arabistan'ın karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerini değerlendirdiği ve kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına yönelik yeni adımlar attığı belirtildi.