Trump'tan Mekke Anlaşması açıklaması: "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar"
ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik yardım girişimlerinin olumlu olduğunu belirtti. Trump, "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu güzel" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletinde düzenlenecek miting öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump'a, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı kapsamında alınan son karar soruldu.
Trump, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a destek verme yönündeki tutumunu olumlu karşıladığını belirterek, "Bence (Türkiye ve Pakistan) Suudi Arabistan'a yardımcı olmak istiyorlar, bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.
MEKKE İTTİFAKI'NDAN ASKERİ DESTEK KARARI
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, 5 Ekim'de Riyad'da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı sonrasında ortak bildiri yayımladı.
Bildiride, üç ülkenin Suudi Arabistan'ın karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerini değerlendirdiği ve kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına yönelik yeni adımlar attığı belirtildi.
Ortak açıklamada, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve bunların hızlı şekilde konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
ORTAK SAVUNMA KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK
Alınan kararla birlikte olası tehditlere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, askeri entegrasyonun geliştirilmesi ve üç ülkenin ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Üç ülkenin ortak bildirisinde, güvenlik tehditlerine karşı kolektif savunma mekanizmalarının uygulanması konusunda kararlılık vurgulanırken, askeri imkan ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızlı şekilde ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapılacağı kaydedildi.