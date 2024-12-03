F"esad"lık peşinde! Esad Türkiye ile anlaşmayı reddetti, İdlib'teki sivil bombardımanla göçe zorladı

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) grubu, Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatıp Halep'i aldı. Suriye Milli Ordusu da bölgede terör koridoru oluşturmak isteyen Tel Rıfat'taki PKK/ YPG'li teröristleri Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla bozguna uğrattı. İlçeyi tamamen terörden arındırdı.

İyice köşeye sıkışan Esad, Rusya'dan destek aradı. Rejim güçleri ve Moskova'nın uçakları, İdlib'de sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Burada yaşayan 2.5 milyon insanı Türkiye'ye göçe zorlamak için saldırılarını sıklaştırdı. Muhalifler adına açıklama yapan Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Hadi El Bahra "Rejim siyasi çözüm için masaya oturana kadar askeri operasyonu durdurmayacağız, Esad ile savaşacak gücümüz var" ifadelerini kullandı. SMO, Münbiç'i de teröristlerden temizlemek için harekete geçme kararı aldı. Şimdi gözler, binlerce insanın kanına giren Esad'ın "Siyasi çözüm" için adım atıp atmayacağına odaklandı.

DİYALOG KANALLARI AÇILMALI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün Esad ile görüşen İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi ile dün bir araya geldi. Yaptığı açıklamada, "Suriye'de sorunlar 13 yıldır var. Esad rejimi siyasi çözüme yanaşmadı. Cumhurbaşkanımız bu sorunun diyalog ile çözülmesi için gerekli girişimi başlattı. Yakın zamanda Astana sürecini tekrar hayata geçireceğiz. Rejim ile diyalog kanallarının açılması da önem arz ediyor" dedi.