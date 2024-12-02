İsrail ordusu Lübnan’ın güneyini vurdu: Bir hafta içinde 73 ihlal

Katil İsrail savaş uçakları, 27 Kasım'daki ateşkese rağmen Lübnan 'ın güneyine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar, Nebatiye'deki Cebel Safi'nin yüksek kesimleri, İklim el-Tuffah bölgesindeki Luveyze, Milih, Cebaa, Ernun beldeleri ve Humin el-Fevka ile Deyr ez-Zehrani arasındaki bölgelere odaklandı. Bu saldırılara insansız hava araçları (İHA) eşlik etti. AA muhabirinin verdiği bilgilere göre, İsrail İHA'ları, Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında da alçak uçuşlar gerçekleştirdi.

Katil İsrail İHA'ları Lübnan 'ın başkenti Beyrut üzerinde alçak uçuşlar gerçekleştirmeye başladı. İsrail ordusu, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılara başladığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'a yönelik hava saldırılarının başlatıldığı ve konuyla ilgili detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı belirtildi.

KATİL İSRAİL 73 İHLALDE BULUNDU

İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle Hizbullah, İsrail askerlerine yönelik uyarı atışı yapmıştı. İsrail ordusu, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes antlaşmasına rağmen en az 73 ihlalde bulunmuş, bu ihlaller sonucu iki kişi hayatını kaybederken altı kişi de yaralanmıştı. Ateşkesin 6. gününde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecayun ve Nebatiye bölgelerinde düzenlediği saldırılar sonucunda bir devlet görevlisi ile bir sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Ayrıca, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Hirmil'e yapılan saldırıda ise bir Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine tepki göstererek, ateşkese varılmasından bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef almıştı. Hizbullah, Kefr Şuba Tepeleri'ndeki İsrail işgali altındaki Ruveysat el-Alem bölgesine yönelik "uyarı" amaçlı roket saldırısı düzenlemiş, ancak roketler boş alana düşmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın roketli saldırısına sert karşılık vereceklerini açıklamıştı. İsrail ordusu da, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'ne düzenlediği roketli "uyarı" saldırısına Lübnan'ın güneyine yönelik bir dizi hava saldırısıyla yanıt vermişti.