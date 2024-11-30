GÖZLEMCİLERDEN HALEP İDDİASI: MUHALİFLER YARISINI ELE GEÇİRDİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) verilerine göre, Suriye'deki muhalif güçler ülkenin ikinci büyük şehri Halep'in "yarısını" ele geçirdi.

SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, isyancıların önemli bir direnişle karşılaşmadan "Halep'in yarısını" ele geçirmeyi başardıklarını söyledi ve “Rejim güçleri çekilirken herhangi bir çatışma yaşanmadı, tek bir kurşun bile atılmadı" dedi.