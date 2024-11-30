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CANLI | Muhalifler Halep’in kalbinde: Şehrin yarısını ele geçirdiler iddiası! Şam rejiminden havalimanı hamlesi

Suriye’de hareketlilik devam ediyor. Muhalif güçler, Beşar Esad rejimine yönelik geniş çaplı operasyonlarında Halep’in kalbine kadar girdi. İdlib’de hareketlilik sürerken Halep’te sıcak çatışmaların yaşandığı bildirildi. Şam rejiminin ise muhaliflerin operasyonlarına karşı Halep’te havalimanını ve birçok yolu kapattığı belirtildi. Öte yandan savaş gözlemcileri, muhaliflerin Halep’in yarısını ele geçirdiğini söyledi. Peki, Suriye’de neler oluyor? İşte, İdlib-Şam hattından dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:14 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:57
CANLI | Muhalifler Halep’in kalbinde: Şehrin yarısını ele geçirdiler iddiası! Şam rejiminden havalimanı hamlesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de hareketlilik devam ediyor. Muhalif güçler Beşar Esad rejimine karşı başlattığı geniş çaplı operasyon kapsamında Halep'in kalbine kadar girdi.

    Muhalifler yıllar sonra Halep Merkez'de!

    MUHALİFLER HALEP'İN KALBİNDE

    Şam yönetiminin elinde bulunan kritik noktalar birer birer ele geçirilirken Şam'da panik başladı. Reuters'ın bildirdiğine göre Esad yönetimi muhalif isyancıların Halep'in kalbine ulaştıklarının bildirilmesi üzerine cumartesi günü Halep havaalanını ve şehre giden tüm yolları kapattı. İşte, Suriye'den dakika dakika gelişmeler...

    CANLI ANLATIM
    09:42 30 Kasım 2024
    GÖZLEMCİLERDEN HALEP İDDİASI: MUHALİFLER YARISINI ELE GEÇİRDİ

    İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) verilerine göre, Suriye'deki muhalif güçler ülkenin ikinci büyük şehri Halep'in "yarısını" ele geçirdi.

    SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, isyancıların önemli bir direnişle karşılaşmadan "Halep'in yarısını" ele geçirmeyi başardıklarını söyledi ve “Rejim güçleri çekilirken herhangi bir çatışma yaşanmadı, tek bir kurşun bile atılmadı" dedi.

    09:42 30 Kasım 2024
    ESAD'IN RESİMLERİNİ ATEŞE VERDİLER

    Muhalif gruplar Suriye'nin kuzey Halep vilayetinde hükümet güçlerine karşı saldırılarını sürdürürken 29 Kasım 2024 tarihinde savaşçılar Zarbah bölgesinde cihatçılar tarafından ele geçirilen bir binanın önünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir resmini ateşe verdi.

    09:14 30 Kasım 2024
    ŞAM’DA PANİK

    Şam yönetiminin elinde bulunan kritik noktalar birer birer ele geçirilirken Şam’da panik başladı. Reuters’ın bildirdiğine göre Esad yönetimi muhalif isyancıların Halep'in kalbine ulaştıklarının bildirilmesi üzerine cumartesi günü Halep havaalanını ve şehre giden tüm yolları kapattı.

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