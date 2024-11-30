Suriye'de hareketlilik devam ediyor. Muhalif güçler Beşar Esad rejimine karşı başlattığı geniş çaplı operasyon kapsamında Halep'in kalbine kadar girdi.
MUHALİFLER HALEP'İN KALBİNDE
Şam yönetiminin elinde bulunan kritik noktalar birer birer ele geçirilirken Şam'da panik başladı. Reuters'ın bildirdiğine göre Esad yönetimi muhalif isyancıların Halep'in kalbine ulaştıklarının bildirilmesi üzerine cumartesi günü Halep havaalanını ve şehre giden tüm yolları kapattı. İşte, Suriye'den dakika dakika gelişmeler...
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) verilerine göre, Suriye'deki muhalif güçler ülkenin ikinci büyük şehri Halep'in "yarısını" ele geçirdi.
SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, isyancıların önemli bir direnişle karşılaşmadan "Halep'in yarısını" ele geçirmeyi başardıklarını söyledi ve “Rejim güçleri çekilirken herhangi bir çatışma yaşanmadı, tek bir kurşun bile atılmadı" dedi.
Muhalif gruplar Suriye'nin kuzey Halep vilayetinde hükümet güçlerine karşı saldırılarını sürdürürken 29 Kasım 2024 tarihinde savaşçılar Zarbah bölgesinde cihatçılar tarafından ele geçirilen bir binanın önünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir resmini ateşe verdi.
Şam yönetiminin elinde bulunan kritik noktalar birer birer ele geçirilirken Şam’da panik başladı. Reuters’ın bildirdiğine göre Esad yönetimi muhalif isyancıların Halep'in kalbine ulaştıklarının bildirilmesi üzerine cumartesi günü Halep havaalanını ve şehre giden tüm yolları kapattı.