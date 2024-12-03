Suriye’de muhalifler Şam’a yürüyor! Reuters’tan Irak iddiası

Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı operasyon kapsamında adım adım ilerlemeye devam ediyor. Halep Kalesi'ne ÖSO ve Türk bayrağı çeken muhalifler İdlib'de de kontrolü sağlayıp Hama'ya doğru ilerlerken terör örgütü PKK'yı Tel Rıfat'tan söküp atan Suriye Milli Ordusu (SMO), bölgeye mehter marşıyla girdi.
CANLI ANLATIM
09:02 03 Aralık 2024
MUHALİFLER ADIM ADIM İLERLİYOR
Suriye’de muhalifler Hama'nın kuzey kırsalındaki Taybat el-İmam ve Halfaya şehirleri ile Maardas köyünün kontrolünü resmen duyurdu.
08:58 03 Aralık 2024
REUTERS'TAN FLAŞ İDDİA
Reuters, İran destekli yüzlerce Iraklı savaşçının, Suriye’de çok sayıda bölgeyi Esad rejiminin ve terör örgütü PKK’nın elinden alan muhaliflere karşı Şam’a yardım etmek için pazartesi günü Suriye’ye geçtiğini iddia etti.