Suriye’de muhalifler Şam’a yürüyor! Reuters’tan Irak iddiası

REUTERS'TAN FLAŞ İDDİA

Reuters, İran destekli yüzlerce Iraklı savaşçının, Suriye’de çok sayıda bölgeyi Esad rejiminin ve terör örgütü PKK’nın elinden alan muhaliflere karşı Şam’a yardım etmek için pazartesi günü Suriye’ye geçtiğini iddia etti.