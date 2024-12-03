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Suriye’de muhalifler Şam’a yürüyor! Reuters’tan Irak iddiası

Suriye’de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı adım adım ilerlemeye devam ediyor. Muhalifler Halep ve İdlib’de kontrolü sağladı ve Hama’ya doğru ilerlemeye başladı. Suriye Milli Ordusu ise terör örgütü PKK’yı Tel Rıfat’tan uzaklaştırdı. Reuters haber ajansı ise İran destekli yüzlerce Iraklı savaşçının muhaliflere karşı savaşmak için Suriye’ye geçtiğini iddia etti. Suriye’den dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr’de…

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:08 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:08
Suriye’de muhalifler Şam’a yürüyor! Reuters’tan Irak iddiası

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    Başlıkların Devamı

    Suriye'de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı operasyon kapsamında adım adım ilerlemeye devam ediyor. Halep Kalesi'ne ÖSO ve Türk bayrağı çeken muhalifler İdlib'de de kontrolü sağlayıp Hama'ya doğru ilerlerken terör örgütü PKK'yı Tel Rıfat'tan söküp atan Suriye Milli Ordusu (SMO), bölgeye mehter marşıyla girdi.

    CANLI ANLATIM
    09:02 03 Aralık 2024
    MUHALİFLER ADIM ADIM İLERLİYOR

    Suriye’de muhalifler Hama'nın kuzey kırsalındaki Taybat el-İmam ve Halfaya şehirleri ile Maardas köyünün kontrolünü resmen duyurdu.

    08:58 03 Aralık 2024
    REUTERS'TAN FLAŞ İDDİA

    Reuters, İran destekli yüzlerce Iraklı savaşçının, Suriye’de çok sayıda bölgeyi Esad rejiminin ve terör örgütü PKK’nın elinden alan muhaliflere karşı Şam’a yardım etmek için pazartesi günü Suriye’ye geçtiğini iddia etti.

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