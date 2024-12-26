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Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını “yüzde 50 şansı var” dedi! Moskova’da karantina

Suriye’nin devrik diktatörü Beşar Esad ve eşi Esma Esad boşanma haberi ile gündemde yer bulmaya devam ederken İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. The Telegraph’ın haberine göre Esma Esad’ın kanseri nüksetti ve doktorlar 49 yaşındaki eski first lady’ye yüzde 50 yaşam şansı verdi. İşte, Esma Esad’ın son durumu…

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 17:55 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 18:27
Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina

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    Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın lösemiye yakalanan İngiliz eşi Esma Esad'ın durumunun kötüleştiği bildirildi.

    Devrik diktatör Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Takvim Fotoğraf ArşiviDevrik diktatör Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

    HAYATTA KALMA ŞANSI YÜZDE 50

    The Telegraph'ın haberine göre Esma Esad doktorlar tarafından izole edildi ve hayatta kalma şansının yüzde 50 olduğu söylendi.

    İngiliz basınının belirttiğine göre Esma Esad, enfeksiyonu önlemek amacıyla başkalarından uzak tutuluyor ve kimseyle aynı odada bulunamıyor.

    Esma Esad, Takvim Fotoğraf ArşiviEsma Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

    MOSKOVA'DA BABASI BAKIYOR

    The Telegraph'a konuşan kaynaklar, 49 yaşındaki Esma Esad'ın sağlık durumunun Moskova'da yeterince takip edilemediği için ülkeden ayrılmak istediğini belirtti. Esma Esad'a babası Fawaz Akhras'ın baktığı belirtildi.

    Esad ve eşi, 13 yıl süren yıkıcı iç savaşın ardından iktidarı kaybederken ardından Moskova'ya sığınma talebinde bulundu.

    Esma Esad, Takvim Fotoğraf ArşiviEsma Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

    LÖSEMİSİ NÜKSETTİ

    Suriye Cumhurbaşkanlığı, geçtiğimiz mayıs ayında dönemin "first lady"sine akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğunu, kemik iliği ve kanda görülen agresif bir kanser türü olduğunu duyurmuştu.

    Daha önce meme kanseri tedavisi gören Esma Esad'ın Ağustos 2019'da bir yıllık tedavinin ardından hastalıktan "tamamen" kurtulduğu duyurulmuştu. Lösemisinin bir süre remisyonda kaldıktan sonra tekrar ortaya çıktığı düşünülüyor.

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    "ESMA ÖLÜYOR"

    Son haftalarda aileden bir temsilciyle doğrudan iletişim kuran bir kaynak "Esma ölüyor. Kimseyle aynı odada bulunamıyor." demişti.

    Moskova'daki aileyle temas halinde olan bir başka kaynak ise, "Lösemi tekrarladığında, bu çok kötü bir durum oluyor. Son birkaç haftadır her şey yüzde 50 ihtimal" dedi.

    Suriye-İngiliz çifte vatandaşı olan 49 yaşındaki Esma Esad'ın, Beşar Esad'dan çok daha önce Moskova'ya uçtuğu düşünülüyor.

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    SON ALTI AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

    Geçtiğimiz son altı ayın büyük bir kısmında, Harley Street'te tanınmış bir kardiyolog olan babası, önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Moskova'da Esma'ya bakıyordu. Açıklama, Esma Esad'ın Moskova'da kendisine uygulanan kısıtlamalardan bıktığı, Londra'da tedavi aradığı ve boşanmak istediği yönündeki haberlerin ardından geldi.

    BOŞANMA HABERİNE YALANLAMA

    Esad ailesinden boşanma haberlerine ilişkin bir açıklama gelmezken Kremlin ise iddiaları yalanladı.

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