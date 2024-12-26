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Kazakistan'daki düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'de

Kazakistan''da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağından kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı başkent Bakü'ye ulaştı. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 20:31 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 20:31
Kazakistan’daki düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü’de

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    Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağından kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı başkent Bakü'ye ulaştı.

    Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait olan ilk uçaktaki 7 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, ikinci uçakla yine 7 yaralı ve yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi Bakü'ye getirildi.

    Kazadan kurtulan bazı Azerbaycan vatandaşlarının ise şimdilik Kazakistan'da tedavi edileceği öğrenildi.

    Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi. (AA)Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi. (AA)

    AZERBAYCAN UÇAĞININ KAZAKİSTAN'DA DÜŞMESİ

    Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

    AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

    Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi. (AA)Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 14 Azerbaycan vatandaşı Bakü'ye getirildi. (AA)

    Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

    UÇAĞI PANTSİR-S HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VURDU

    Uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddia edilmiş, AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer bu iddiaları teyit etmişti.

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