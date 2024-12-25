İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise Esad'ların yaptırımlara tabi olduğunu ve İngiltere'de hoş karşılanmadıklarını söyledi.

ESMA ESAD'IN GİZEMLİ GEÇMİŞTİ

Çıkan bu haberlerin ardından Esma Esad'ın hayatı da merak edilen konulardan birisi oldu. Esma Esad, 1975'te Batı Londra'nın silik bir köşesi olan Batı Acton'da doğdu. Ebeveynleri Sünni Müslümanlardı. Beşşar'ın babası Hafız Esad, darbeyle 1970'te kendini lider ilan edince Esma'nın ailesi Londra'ya gitti.

EMMA OLARAK TANINIYORDU Esma, yaşadığı bölgedeki Church of England ilkokulunda Emma olarak bilinmekteydi. Bir komşusu yıllar sonra ondan , "Onu bir Suriyeli olarak tanımakta zorlanırsınız" diyerek bahsetti. Genç bir kızken Esma, kardiyolog olan babasının Harley Caddesi'ndeki özel muayenehanesinin birkaç kapı ötesinde bulunan Britanya'nın en eski özel kız okullarından biri olan Queen's College'a gitti. Annesi diplomattı. King's College London'da bilgisayar bilimi alanında lisans yaptı.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU JP Morgan yatırım bankasında işe girdiğindeki yöneticisi Paul Gibbs, onu çekingen, nazik ve itaatkar biri olarak tarif etti. Gibbs Esma'nın çalışıkerken aniden, üç hafta ortadan kaybolduğunu da anlattı. Döndüğünde, işverenine yakışıklı bir Suriyeli tarafından ayaklarının yerden kesildiğini söylediği öğrenildi.