Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarı devrildi. Rejimin devrilmesinin ardından Suriye'nin eski diktatörü Beşar Esad, eşi Esma Esad ve çocuklarıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.
Esad ve ailesinin şu anda Moskova'da lüks bir rezidansta ev hapsinde olduğu öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yalanlasa da çiftin mal varlıklarının dondurulduğu ve Esma Esad'ın boşanmak istediği gündeme bomba gibi düşan iddialar arasında.
İNGİLTERE'DE İSTENMİYORLAR
Lösemiyle mücadele eden Esma Esad'ın İngiltere'ye kanser tedavisi için geri dönmeyi amaçladığı ileri sürülüyor. Çeşitli haber kuruluşlarında resmi bir başvuruda bulunan Esma Esad'ın başvurusunun Rus makamları tarafından değerlendirildiği iddia edildi.
Ancak işlerin Esad'ın sandığı kadra kolay olmayacağı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesine göre; Esma - Beşar Esad başta olmak üzere bu aileden hiç kimse İngiltere'de istenmiyor. İngiliz milletvekillerinin hükümete Esma Esad'ın İngiltere'ye dönüşüne izin verilmemesi uyarısında bulundukları, ömrü boyunca geçerli giriş yasağı konulmasını ve vatandaşlıktan çıkarılmasını istedikleri belirtildi.
"KURBANLARA HAKARET OLUR"
"Gölge" Adalet Bakanı Robert Jenrick, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Esad'ın eşinin İngiltere'deki lüks hayatına dönmesi, onların milyonlarca kurbanına hakaret olur" ifadelerini kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise Esad'ların yaptırımlara tabi olduğunu ve İngiltere'de hoş karşılanmadıklarını söyledi.
ESMA ESAD'IN GİZEMLİ GEÇMİŞTİ
Çıkan bu haberlerin ardından Esma Esad'ın hayatı da merak edilen konulardan birisi oldu. Esma Esad, 1975'te Batı Londra'nın silik bir köşesi olan Batı Acton'da doğdu. Ebeveynleri Sünni Müslümanlardı. Beşşar'ın babası Hafız Esad, darbeyle 1970'te kendini lider ilan edince Esma'nın ailesi Londra'ya gitti.
EMMA OLARAK TANINIYORDU
Esma, yaşadığı bölgedeki Church of England ilkokulunda Emma olarak bilinmekteydi. Bir komşusu yıllar sonra ondan , "Onu bir Suriyeli olarak tanımakta zorlanırsınız" diyerek bahsetti. Genç bir kızken Esma, kardiyolog olan babasının Harley Caddesi'ndeki özel muayenehanesinin birkaç kapı ötesinde bulunan Britanya'nın en eski özel kız okullarından biri olan Queen's College'a gitti. Annesi diplomattı. King's College London'da bilgisayar bilimi alanında lisans yaptı.
MAL VARLIKLARI DONDURULDU
JP Morgan yatırım bankasında işe girdiğindeki yöneticisi Paul Gibbs, onu çekingen, nazik ve itaatkar biri olarak tarif etti. Gibbs Esma'nın çalışıkerken aniden, üç hafta ortadan kaybolduğunu da anlattı. Döndüğünde, işverenine yakışıklı bir Suriyeli tarafından ayaklarının yerden kesildiğini söylediği öğrenildi.
2000 yılında 25 yaşındayken Beşar Esad ile evlendikten sonra ihtişamlı bir yaşam süren ve kendi halkına kan kusturan 'Cehennemin First Lady'si olarak anılan Esma Esad'ın Mart 2012'de AB yaptırımları programı kapsamında İngiltere'deki tüm varlıkları donduruldu.