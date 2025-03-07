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Erdoğan’ın Türkiye’si Avrupa’nın vazgeçilmezi! Le Monde yazdı: Masada tek bir ülkeye ihtiyaç var

ABD ile Avrupa arasında ipler her geçen gün daha da gerilirken Türkiye Avrupa Birliği’nin resmen vazgeçilmez ülkesi haline geldi. Fransız Le Monde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Macron 17 Şubat’ta Elysée Sarayı'nda Avrupalı liderleri Ukrayna Savaşı üzerine görüşmek için bir araya getirdiği toplantıda Türkiye’nin eksikliğinin hissedildiğine dikkat çekti. Le Monde, “22 yıldır Başkan Erdoğan tarafından yönetilen Türkiye’nin kritik birkaç bölgesel güçten biri” olduğunu vurgularken Avrupa’nın da vazgeçilmezi haline geldiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 16:17
Erdoğan’ın Türkiye’si Avrupa’nın vazgeçilmezi! Le Monde yazdı: Masada tek bir ülkeye ihtiyaç var

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Ukrayna Savaşı'nı başlatmak ve sürdürmekle suçlaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasları derken ABD ile Avrupa arasında ipler tamamen gerildi. NATO'nun dahi dağılması gündeme gelirken Avrupa için vazgeçilmez ülke Türkiye haline geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AABaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

LE MONDE: ZAYIFLAYAN AB'NİN VAZGEÇİLMEZİ TÜRKİYE

Fransız Le Monde Türkiye'nin "zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez" hale geldiğini yazdı.

Le Monde, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLe Monde, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ANKARA'NIN İNCE DENGE OYUNU

Le Monde "Ankara, bir eliyle Ukrayna'yı silahlandırıp diğer eliyle Rusya'yla uğraşırken Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını uygulamayarak ince bir denge oyunu oynuyor." ifadelerini kullandı.

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ELYSEE'DE TEK EKSİK TÜRKİYE

Macron 17 Şubat'ta Elysée Sarayı'nda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Avrupa Birliği (AB) organlarının başkanları olan yedi Avrupa liderini Ukrayna'ya desteklerini yeniden teyit etmek için bir araya getirmişti.

Birkaç AB yetkilisinin davet edilmedikleri için hayal kırıklıklarını dile getirdiğini hatırlatan Le Monde, toplantıda sadece tek bir ülkenin yokluğunun dikkat çektiğini vurguladı o da Türkiye.

Avrupa'nın Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesine yönelik barış müzakerelerinde masa dışı kalması endişesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Paris'te gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Biriği (AB) liderleri toplantısı, İHAAvrupa'nın Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesine yönelik barış müzakerelerinde masa dışı kalması endişesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Paris'te gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Biriği (AB) liderleri toplantısı, İHA

Le Monde, Fransa'daki toplantıdan 11 gün sonra 28 Şubat'ta Trump, Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance arasında dünyanın gözü önünde yaşanan kavganın her şeyi değiştirdiğine dikkat çekti.

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ONLARIN BAŞKANI ANKARA'NIN BAKANI

Amerikan düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nden Orta Doğu uzmanı Zineb Riboua tarafından hemen "stratejik bir yanlış hesaplama" olarak tanımlanan Türkiye'nin Paris'teki yokluğu, Le Monde'nin ifadesiyle "2 Mart'ta Londra'da İngiliz Başbakanı Keir Starmer tarafından giderildi." Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başbakan ve cumhurbaşkanı olan diğer katılımcıların yanı sıra toplantıda yer alıyordu.

Daha 15 yıl önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmeye hevesli bir aday olduğunu yazan Le Monde, "Brüksel'den yıllarca uzaklaşmanın ve Paris ve Berlin ile giderek daha belirgin diplomatik gerginliklerin ardından, artık çok sayıda ve karmaşık diplomatik yönü olan bir ülkeyi temsil ediyor." İfadelerini kullandı.

Londra, EPALondra, EPA

"ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Sİ AVRUPA'NIN VAZGEÇİLMEZİ"

Le Monde "22 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilen Türkiye'nin hem Rusya ile iş birliği yapabilen hem de etkisini sınırlayabilen birkaç bölgesel güçten biri" olduğunu yazdı ve şu ifadeleri kullandı:

Artık NATO'nun önemli, hatta vazgeçilmez bir üyesi, özellikle de Washington'ın değişen duruşuyla her zamankinden daha zayıflamış bir Avrupa için.
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