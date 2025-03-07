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Kutsal topraklarda ramazanın ilk cuması | Özgür Suriye’de bir ilk: Müslümanlar Emevi Camii’ne akın etti

Ramazan ayının ilk cuma gününde özgür Suriye’de ve kutsal topraklarda Müslümanlar camilere akın etti. Diktatör Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler ramazanı coşkuyla karşıladı. Şam’daki Emevi Camii’nde cuma namazı için binlerce kişi bir araya geldi. Öte yandan Mekke, Medine ve Kudüs’te ise Müslümanlar ramazanın ilk cuma gününde camilere koştu.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 14:33
Kutsal topraklarda ramazanın ilk cuması | Özgür Suriye’de bir ilk: Müslümanlar Emevi Camii’ne akın etti

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Ramazan ayının ilk cuma gününde binlerce kişi kutsal topraklarda cuma namazını eda etmek için camilere akın etti. Mekke, Medine ve Kudüs'te ramazanın gelişi Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanırken diktatör Esad rejiminden kurtulan özgür Suriye'de de binlerce kişi başkent Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı kılıyor.

Emevi Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazı!

KUTSAL TOPRAKLARDA RAMAZANIN İLK CUMASI

Kutsal topraklarda binlerce kişi ramazan ayının ilk cuma gününde camilere akın etti.

Mekke, Medine ve Kudüs'te binlerce kişi Cuma namazını eda ediyor.

Kutsal topraklarda Ramazan ayının ilk cuma namazı!

İSRAİL'DEN MESCİD-İ AKSA'DA KISITLAMA

Her cuma, Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlayan İsrail güçleri, ramazanın ilk cumasında da harekete geçti. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca cuma namazı kılmak üzere Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin Doğu Kudüs'e girişine kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

Özgür Suriye'de ramazanın ilk cumasıÖzgür Suriye'de ramazanın ilk cuması

SURİYE'DE İLK ÖZGÜR RAMAZAN

Özgür Suriye'de 54 yıllık Esad ve 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Ramazan ayının ilk Cuma namazı kılınıyor. Binlerce kişi ramazanın ilk cuma namazını Şam'daki Emevi Camii'nde eda ediyor.

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Kutsal topraklarda ramazanın ilk cuması | Özgür Suriye’de bir ilk: Müslümanlar Emevi Camii’ne akın etti
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