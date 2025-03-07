Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e "nükleer" mektup

TRUMP İRAN İLE ANLAŞMAK İSTİYOR Trump, Fox Business Network'e verdiği demeçte, İran lideri Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump , İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump (AA)

İRAN NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLAMAZ



Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut." dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.