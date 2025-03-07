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Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e "nükleer" mektup

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdiğini söyledi. Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

AA AA
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 15:26 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 16:12
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e nükleer mektup

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ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdiğini belirtti.

TRUMP İRAN İLE ANLAŞMAK İSTİYOR

Trump, Fox Business Network'e verdiği demeçte, İran lideri Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)

İRAN NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLAMAZ

Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut." dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (AA)İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (AA)

Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump (AA)ABD Başkanı Trump (AA)

TRUMP, "İRAN'A MAKSİMUM BASKI" POLİTİKASINI YENİDEN HAYATA GEÇİRİYOR

Beyaz Saray'daki imza töreninde "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (AA)İran lideri Ayetullah Ali Hamaney (AA)

Trump, başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunarak, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söylemişti.

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