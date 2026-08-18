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Devrik diktatör Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında idam kararı

Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi, devrik rejimin lideri Beşar Esad’ın kuzeni ve savaş suçlusu Vesim Esad hakkında idam kararı verdi. Kasten adam öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkum edilen Esad'ın menkul ve gayrimenkul varlıklarına kamu hazinesi lehine el konuldu.

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Devrik diktatör Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında idam kararı

Suriye'de mahkeme devrik rejimin lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında idam kararı verdi.

ESAD'IN KUZENİNE DE İDAM

Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi, devrik rejimin savaş suçlularından Vesim Esad hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Vesim Esad'ı birden fazla kişiye yönelik kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından idama mahkum etti.

Vesim Esad hakkında idam kararı. Fotoğraflar SANA'dan alınmıştır.Vesim Esad hakkında idam kararı. Fotoğraflar SANA'dan alınmıştır.

Vesim Esad'ın, Tuğgeneral Gıyath Dala'nın talimatıyla düzensiz silahlı gruplar oluşturduğu ve bu grupların Doğu Guta'daki sivil bölgeleri hedef aldığının, özellikle Meliha beldesinde sivillere yönelik katliamlara karıştığının tespit edildiği aktarıldı.

Mahkeme, Vesim Esad'a bağlı silahlı grupların Suriye'nin çeşitli bölgelerinde vatandaşların kaçırılması ve öldürülmesi eylemlerine de karıştığını belirledi.

Hakkında idam kararı verilen Vesim Esad'ın menkul ve gayrimenkul varlıklarına da kamu hazinesi lehine el konulmasına karar verildi.

Vesim Esed'in, Beşar Esad rejimi döneminde silahlı gruplar kurarak adam kaçırma ve fidye isteme gibi çeşitli suçlar işlediği, ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı biliniyor.

Suriye'de mahkeme, 11 Ağustos'ta da Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad ile kuzenleri Atıf Necib ve bazı üst düzey isimler hakkında idam kararı vermişti.

Suriyede devrik lider Beşar Esad, kardeşi ve kuzeni hakkında idam kararı! Halk sevinçten sokaklara döküldüSuriyede devrik lider Beşar Esad, kardeşi ve kuzeni hakkında idam kararı! Halk sevinçten sokaklara döküldü

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