Erdoğan diplomasisi Tel Aviv ve Washington'ın planını bozdu! Netanyahu'nun gizli operasyonuna Türkiye freni
İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiasına göre, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD desteğiyle binlerce Kürt milisi İran’a sevk ederek rejimi devirme planı Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşuyla engellendi. Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki tavizsiz tutumu karşısında Washington planı iptal ederken, operasyonun çökmesi üzerine Mossad’da üst düzey görevden almalar yaşandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya