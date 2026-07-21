ABD istihbaratından İran raporu: Tahran geri adım atmıyor

Amerikan istihbarat birimlerinin hazırladığı yeni bir rapora göre, ABD ordusunun İran'a karşı yürüttüğü askeri saldırıların Tahran hükümeti üzerinde belirleyici bir etki oluşturması veya İran'ın müzakere pozisyonunu esnetmesi beklenmiyor.

Washington Post'un mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Amerikan istihbarat analistleri Tahran ve Washington'ın mevcut koşullarda "savaş ile barış arasında belirsiz bir kilitlenme" durumuna sıkıştığı sonucuna vardı. Rapor, iki ülke arasındaki karşılıklı ve giderek daha ölümcül hale gelen misillemelerin bu belirsiz dinamiği daha da tehlikeli kıldığına dikkat çekiyor.

Donald Trump

TRUMP İÇİN STRATEJİK ÇIKMAZ

Söz konusu istihbarat bulguları, ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayı sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte girdiği askeri süreçte karşı karşıya kaldığı stratejik çıkmazı gözler önüne seriyor. Trump yönetimi aralıksız sürdürdüğü hava saldırılarıyla askeri baskıyı artırsa da bu stratejinin sahada bir kilitlenmeye yol açtığı değerlendiriliyor.

İSTİHBARAT RAPORLARINDA GARANTİ YOK

Washington Post'un da belirttiğine göre Amerikan kamuoyunda savaşa yönelik tepkilerin artması nedeniyle, karadaki askeri varlığın artırılması veya olası bir kara saldırısı gibi daha büyük adımlar Trump açısından ciddi siyasi riskler taşıyor. İstihbarat raporları ise bu tür tırmanışların bile kesin bir askeri başarı garantisi sunmadığını vurguluyor.

ABD ORDUSUNDA CAN KAYBI ARTIYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son günlerde Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen ve Amerikan askerlerinin ölümüne yol açan saldırılara misilleme olarak İran'daki askeri hedeflere yönelik 9. ve 10. dalga hava saldırılarını gerçekleştirdiğini açıkladı. Süreç boyunca ABD ordusunun çatışmalardaki can kaybı 16'ya yükseldi.