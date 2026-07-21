ABD istihbaratından İran raporu: Tahran geri adım atmıyor
Amerikan istihbaratının son raporuna göre, ABD’nin İran’a yönelik hava saldırıları Tahran’a geri adım attırmadı. Askeri baskının tarafları "savaş ile barış arasında belirsiz bir kilitlenmeye" sürüklediği belirtilirken, Washington’ın önünde iyi bir seçenek kalmadığı vurgulanıyor.
Amerikan istihbarat birimlerinin hazırladığı yeni bir rapora göre, ABD ordusunun İran'a karşı yürüttüğü askeri saldırıların Tahran hükümeti üzerinde belirleyici bir etki oluşturması veya İran'ın müzakere pozisyonunu esnetmesi beklenmiyor.
"SAVAŞ VE BARIŞ ARASINDA BELİRSİZ KİLİTLENME"
Washington Post'un mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Amerikan istihbarat analistleri Tahran ve Washington'ın mevcut koşullarda "savaş ile barış arasında belirsiz bir kilitlenme" durumuna sıkıştığı sonucuna vardı. Rapor, iki ülke arasındaki karşılıklı ve giderek daha ölümcül hale gelen misillemelerin bu belirsiz dinamiği daha da tehlikeli kıldığına dikkat çekiyor.
TRUMP İÇİN STRATEJİK ÇIKMAZ
Söz konusu istihbarat bulguları, ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayı sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte girdiği askeri süreçte karşı karşıya kaldığı stratejik çıkmazı gözler önüne seriyor. Trump yönetimi aralıksız sürdürdüğü hava saldırılarıyla askeri baskıyı artırsa da bu stratejinin sahada bir kilitlenmeye yol açtığı değerlendiriliyor.
İSTİHBARAT RAPORLARINDA GARANTİ YOK
Washington Post'un da belirttiğine göre Amerikan kamuoyunda savaşa yönelik tepkilerin artması nedeniyle, karadaki askeri varlığın artırılması veya olası bir kara saldırısı gibi daha büyük adımlar Trump açısından ciddi siyasi riskler taşıyor. İstihbarat raporları ise bu tür tırmanışların bile kesin bir askeri başarı garantisi sunmadığını vurguluyor.
ABD ORDUSUNDA CAN KAYBI ARTIYOR
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son günlerde Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen ve Amerikan askerlerinin ölümüne yol açan saldırılara misilleme olarak İran'daki askeri hedeflere yönelik 9. ve 10. dalga hava saldırılarını gerçekleştirdiğini açıkladı. Süreç boyunca ABD ordusunun çatışmalardaki can kaybı 16'ya yükseldi.
CIA RAPORU "TAHRAN DİRENCİNİ KORUYOR" DEDİ
CIA tarafından hazırlanan raporda, üst düzey liderlerini ve askeri teçhizatının bir kısmını kaybetmiş olmasına rağmen Tahran rejiminin direnç kapasitesini koruduğu belirtildi. CIA'in mayıs ayında yaptığı bir diğer analizde, İran'ın olası bir ABD deniz ablukasına karşı ciddi ekonomik kriz yaşamadan önce en az 3 ila 4 ay boyunca dayanabileceği öngörülmüştü.
"TAHRAN ESNEKLİK GÖSTERMEZ"
Eski ABD Yakın Doğu Ulusal İstihbarat Başkan Yardımcısı ve Atlantic Council uzmanı Jonathan Panikoff, Washington'ın "daha sert vurursak Tahran esneklik gösterir" yönündeki varsayımının yanlış olduğunu belirtti. Panikoff değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"İran hükümeti birincil önceliğinin rejimin bekası olduğunu defalarca gösterdi. Halkının ve ekonomisinin gördüğü zarara rağmen darbeleri sineye çekmeye hazırlar. ABD için önünde çok fazla iyi seçenek olmadığını düşünüyorum. Bu çatışmada geçici sakinlik dönemlerini takip eden şiddetli tırmanma döngülerini görmeye devam edeceğiz."