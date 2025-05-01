SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

New York'ta ABD-Suriye masası! Washington doğruladı

ABD, ülke yetkililerinin New York'ta Suriye geçici hükümeti temsilcileriyle görüştüğünü teyit etti. İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 29 Nisan'da New York'ta Suriye geçici hükümeti yetkilileriyle bir araya geldiğini doğruladı.

Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 11:58 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 11:58
New York’ta ABD-Suriye masası! Washington doğruladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD, ülke yetkililerinin New York'ta Suriye geçici hükümeti temsilcileriyle görüştüğünü teyit etti.

NEW YORK'TA ABD-SURİYE MASASI

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA'ya yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 29 Nisan'da New York'ta Suriye geçici hükümeti yetkilileriyle bir araya geldiğini doğruladı.

Suriyeli yetkililerin, ülkenin vatandaşları için istikrarı pekiştirecek, komşularıyla barışı sağlayacak, ekonomiyi geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli bir işbirliğiyle sonuçlanacak politikalar seçmeye teşvik edildiğini belirten sözcü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ya da yaptırımların kaldırılmasının geçici hükümetin makamlarının eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti.

Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyorDürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zamanlama manidar... Tutuklu İBB müdürü Elçin Karaoğlu’nun annesi Leyla Karaoğlu dolandırıldı: 700 bin dolar ve yarım kilo altın!
Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de kabul etti: Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağız
Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC’den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK’ya hedef gösterdiler
Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in adaylık operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı
Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim: Yenileri sırada
Elon Musk’a Tesla darbesi! Kurul toplandı: Yeni CEO aranıyor
İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek
İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek’in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi
Sahiplendiği köpekleri parçalayıp öldürdüğü iddia edilmişti! O doktorun yeni görüntüsü çıktı! Savunması kan dondurdu
İngiltere ve Fransa’dan Filistin’i tanıma adımı! Görüşmeler başladı
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Birçok ile sağanak, yıldırım, dolu ve fırtına geliyor! İstanbul, Ankara, Kocaeli...
Denizli’de korkunç olay! 2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövdü! Sonra yakmaya kalkıştı
UTTS’de süre uzadı! İşte son tarih
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
Trump istediğini aldı! ABD ve Ukrayna değerli madenler anlaşmasını imzaladı
Emlak kralı mirasını eski eşine bırakmıştı! İmza sahte çıktı! ABD’li kardeşler mirasa ortak oldu
CHP’li Ekrem İmamoğlu ve çetesinin gizli toplantı yapıp kameraları kapattığı otelin güvenlik müdürü itiraf etti!
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri
Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...