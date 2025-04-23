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Elon Musk-Trump krizi! Beyaz Saray’daki görevini bırakıyor mu? “DOGE’ye ayırdığım zamanı azaltacağım” dedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı milyarder Beyaz Saray’daki görevini bırakıyor mu? Son dönemde Trump ile aralarında sorunlar olduğu ve Başkan tarafından görevden alınacağı iddia edilen Musk, mayıstan itibaren yöneticisi olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı’na (DOGE) ayırdığı zamanın "büyük ölçüde" azalacağını belirtti.

Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 11:07
Elon Musk-Trump krizi! Beyaz Saray’daki görevini bırakıyor mu? DOGE’ye ayırdığım zamanı azaltacağım dedi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı yöneticisi milyarder iş insanı Elon Musk, Hükümet Verimliliği Depertmanı'na (DOGE) ayırdığı zamanı "büyük ölçüde" azalacağını söyledi.

Musk ve Trump, ReutersMusk ve Trump, Reuters

MUSK BEYAZ SARAY'DAKİ GÖREVİNİ BIRAKIYOR MU?

Axios'un haberine göre Musk, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Tesla'nın finansal görüşmelerinde, sorumlusu olduğu DOGE'ye ilişkin konuştu.

"DOGE'YA AYIRDIĞIM ZAMANI AZALTACAĞIM"

Mayıstan itibaren DOGE'ye ayırdığı zamanın "büyük ölçüde" azalacağını belirten Musk, Trump istediği ve hükümete faydalı olduğu sürece haftada bir ya da iki gününü hükümet meselelerine ayırmaya devam edeceğini kaydetti.

Musk, "Durdurduğumuz israf ve dolandırıcılığın geri gelmemesini sağlamak için Başkan'ın görev süresinin geri kalanında da bunu yapmaya devam etmem gerekecek." ifadesini kullandı.

Tesla'nın birkaç "sorunla" karşılaştığını da kabul eden Musk, şirketin geleceğinin hala parlak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Musk'ın söz konusu ifadeleri, Tesla hisselerinin, yıl başından bu yana değer kaybetmesinin ardından geldi.

TESLA'DA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülarite, şirketin sahibi Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle azalmıştı.

Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 41 değer kaybetmişti.

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.

PROTESTOLARIN HEDEFİ TESLA

Tesla, Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle DOGE'nin sorumlusu olmuştu.

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