"Özgür Filistin" diyen Macklemore'u turneden çıkarmıştı: Ed Sheeran'ın skandal kararının ardından ilk konseri
Filistin'e destek verdiği için ABD'li rapçi Macklemore'u turneden çıkaran Ed Sheeran, kararın sonrasında dört sanatçının gruptan ayrılmasıyla başlayan tepkiler ve boykot çağrıları eşliğinde Philadelphia'da kararın ardından ilk konserini verecek. Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından bilet fiyatları düşüş gösterdi ve konser alanı yakınlarında protesto çağrıları yapıldı.
Filistin'e destek verdiği için ABD'li rapçi Macklemore'u turneden çıkaran Ed Sheeran, İsrail lobisinin müdahalesiyle şekillenen turnedeki ilk konserini vermeye hazırlanıyor.
"ÖZGÜR FİLİSTİN" DİYEN MACKLEMORE'U TURNEDEN ÇIKARMIŞTI
Rapçi Macklemore New Jersey'deki konserde sahnede "Özgür Filistin" sloganı atmış, Ed Sheeran ise siyonist lobinin müdahalesinin ardından Macklemore'u turne kadrosundan çıkarmıştı.
Sheeran kararın kendisine ait olmadığını, Macklemore'un turneden çıkarılmasına organizatörün karar verdiğini iddia etti. Fakat suçu üstünden atma çabası Sheeran'ı protestolardan kurtaramadı.
SHEERAN'A TEPKİ: SANATÇILAR TURNEDEN AYRILDI
Macklemore'un çıkarılmasının ardından turnede yer alan dört sanatçı ve grup da çekilme kararı aldı. Ayrılanlar arasında Billie Eilish ile yaptığı çalışmalarla tanınan Finneas ile Sheeran'a sahnede eşlik eden müzisyenler de yer aldı.
Gelen tepkiler üzerine Ed Sheeran, konuyu geçiştirmeye çalıştı.
Instagram hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda "Konserlerime gelenler siyasi bir forum beklemiyor." şeklinde skandal bir açıklama yaptı.
TEPKİ ARTTI BİLET FİYATLARI BİLE DÜŞTÜ
Ed Sheeran, Macklemore'u turneden çıkarması ve ardından yaptığı açıklamalarla kamuoyunda öfkeye yol açtı.
Sheeran'a yönelik sert eleştiriler ve boykot çağrıları gün geçtikçe büyürken ikinci el bilet piyasasında konserin en ucuz bilet fiyatı, pazartesi günü 123 dolarken cuma günü 67 dolara kadar geriledi.
Philadelphia konseri öncesinde yeni bir ön grup veya Sheeran'a eşlik edecek yeni bir müzik grubu açıklanmadı. Bu nedenle Sheeran'ın konseri nasıl yapacağı de belirsizliğini koruyor.
KONSER ALANINDA PROTESTO ÇAĞRISI
Macklemore'un turneden çıkarılması kararına karşı çıkan gruplar, konserin düzenleneceği Lincoln Financial Field yakınlarında protesto çağrısı yaptı. Philadelphia polisi ise konser alanında polislerin görevlendirileceğini bildirdi.