Instagram hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda "Konserlerime gelenler siyasi bir forum beklemiyor." şeklinde skandal bir açıklama yaptı. TEPKİ ARTTI BİLET FİYATLARI BİLE DÜŞTÜ Ed Sheeran, Macklemore'u turneden çıkarması ve ardından yaptığı açıklamalarla kamuoyunda öfkeye yol açtı. Sheeran'a yönelik sert eleştiriler ve boykot çağrıları gün geçtikçe büyürken ikinci el bilet piyasasında konserin en ucuz bilet fiyatı, pazartesi günü 123 dolarken cuma günü 67 dolara kadar geriledi.





Philadelphia konseri öncesinde yeni bir ön grup veya Sheeran'a eşlik edecek yeni bir müzik grubu açıklanmadı. Bu nedenle Sheeran'ın konseri nasıl yapacağı de belirsizliğini koruyor.



KONSER ALANINDA PROTESTO ÇAĞRISI



Macklemore'un turneden çıkarılması kararına karşı çıkan gruplar, konserin düzenleneceği Lincoln Financial Field yakınlarında protesto çağrısı yaptı. Philadelphia polisi ise konser alanında polislerin görevlendirileceğini bildirdi.