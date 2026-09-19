Girne açıklarındaki gemi faciasında 15. acı haber: 554 metre derinlikte cesede ulaşıldı... 13 kişi hala kayıp
Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yaparken su alarak batan yüksek hızlı yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı, denizin 554 metre altındaki enkazda 1 kişinin daha cesedinin bulunduğunu aktardı. Başbakan Ünal Üstel, kimlik tespit işlemlerinin başladığını bildirerek hayatını kaybedenlerin 15, aranan kayıpların 13 olduğunu açıkladı. Faciada 239 kişi sağ kurtarılırken, devletin tüm imkanları seferber edilerek kayıp yolculara ulaşılması için bölgedeki operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.
Akdeniz sularının derinliklerine gömülen umutları arama çalışmaları günlerdir sürerken, Girne açıklarından acı haber geldi. Denizin metrelerce altındaki karanlık enkazda günlerdir aranan kayıplardan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, gözler şimdi bulunmayı bekleyen diğer 13 kayıp yolcuya çevrildi.
554 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDEN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazında kayıp 1 kişinin daha cesedinin tespit edildiğini duyurdu.
KİMLİK TESPİT İŞLEMLERİ BAŞLADI
Hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Üstel, denizden çıkarılan naaşın kimlik tespiti için gerekli hukuki, tıbbi işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
Facianın meydana geldiği ilk andan itibaren KKTC devletinin tüm imkanlarını seferber ettiğini anlatan Üstel, diğer kayıplara ulaşılması amacıyla bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.
13 KİŞİ DAHA ARANIYOR
Üstel, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini, kayıp kişi sayısının 13'e düştüğünü açıkladı.
267 KİŞİLİK GEMİ SULARA GÖMÜLMÜŞTÜ
Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos günü öğle saatlerinde Girne limanından hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.
Geminin tekrar Girne Limanı rotasına dönmeye çalıştığı sırada sulara gömüldüğü belirlendi. Olay anında gemide toplam 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.
239 YOLCU SAĞ KURTARILDI
Geminin batmasının ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle 239 kişi kurtarıldı. Son ulaşılan cesetle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 15 olarak kayıtlara geçti.
Kayıp 13 kişinin bulunması için deniz yüzeyinde, enkaz bölgesindeki arama kurtarma operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.