Akdeniz sularının derinliklerine gömülen umutları arama çalışmaları günlerdir sürerken, Girne açıklarından acı haber geldi. Denizin metrelerce altındaki karanlık enkazda günlerdir aranan kayıplardan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, gözler şimdi bulunmayı bekleyen diğer 13 kayıp yolcuya çevrildi.

KKTC sularında 30 Ağustos'ta 267 kişiyle batan Filo Jet isimli yolcu gemisinin 554 metre derinlikteki enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. (Haberin fotoğrafları DHA ve AA'dan alınmıştır)

KİMLİK TESPİT İŞLEMLERİ BAŞLADI

Hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Üstel, denizden çıkarılan naaşın kimlik tespiti için gerekli hukuki, tıbbi işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Facianın meydana geldiği ilk andan itibaren KKTC devletinin tüm imkanlarını seferber ettiğini anlatan Üstel, diğer kayıplara ulaşılması amacıyla bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Faciadan 239 kişi sağ kurtarılırken, denizden çıkarılan son naaşın kimlik tespit işlemleri başlatıldı.