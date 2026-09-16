Ed Sheeran turnesinden çıkarılan Macklemore'a destek için sanatçılardan boykot
Ed Sheeran'ın turnesinde Filistin'e destek veren rapçi Macklemore'un programdan çıkarılması büyük tepki çekerken Finneas, Beoga, Aaron Rowe ve Lukas Graham gibi pek çok sanatçı kararı protesto ederek turneden çekildi. Roger Waters da Sheeran'ı sert bir dille eleştirirken, Sheeran kararın organizatörlere ait olduğunu savunarak tartışmalardan sıyrılmaya çalıştı.
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinde sahne alması planlanan sanatçılar, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle programdan çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a destek amacıyla Sheeran'ın turnesinden çekildi.
SANATÇILAR MACKLEMORE'U YALNIZ BIRAKMADI
Sheeran'ın Kuzey ve Güney Amerika'daki turnesinde sahne alması planlanan İrlandalı sanatçı Aaron Rowe ve müzik grubu Beoga, ABD'li şarkıcı Finneas ve Danimarkalı grup Lukas Graham, sosyal medya hesaplarından turnenin kalan bölümünde yer almayacaklarını duyurdu.
Kararlar, Macklemore'un turne kapsamında sahnede Filistin'e destek açıklamalarında bulunması nedeniyle programdan çıkarılması üzerine alındı.
Şarkıcı Finneas açıklamasında, "Ezilenler için seslerini yükselten sanatçılar susturulmamalı. Filistin halkının yanındayım." ifadelerini kullandı.
"BİZ SÖMÜRGECİLİĞİN NE OLDUĞUNU İYİ BİLEN İRLANDALILARIZ"
Beoga grubu da ülkesinin tarihine atıfta bulunarak "Biz sömürgeciliğin ne olduğunu iyi bilen İrlandalılarız. 'Filistin için İrlandalı Sanatçılar' hareketinin kurucu üyeleri olarak adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
İrlandalı sanatçı Rowe da Macklemore'a desteğini göstererek "Milyarderlerin sahip oldukları gücü, İsrail'in soykırımına karşı çıkan ve çocukların vahşice öldürülmesine dikkati çeken haklı sesleri susturmak için kullanmasına sessiz kalamam." ifadelerini kullandı.
Lukas Graham da sanatçıların savaşlar, öldürülen siviller ve yaşama hakkı elinden alınan çocuklar hakkında özgürce konuşabilmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, Sheeran'ın konserlerine gitmeyi planlayan yüzlerce kişi de sosyal medya paylaşımlarında Macklemore'a destek amacıyla biletlerini iptal edeceklerini ve konserlere katılmayacaklarını duyurdu.
ROGER WATERS'TAN SHEERAN'A TEPKİ
İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore'a ilişkin yaptığı paylaşımda Sheeran'ı sert eleştirdi.
Waters, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yayımladığı videolu mesajda, Sheeran'a doğrudan hitap etti.
Videoya "Ed Who? (Ed Kim?)" ifadesiyle başlayan Waters, arkasındaki çeşitli portreleri göstererek bunların arasında Filistinli sanatçı Bisan Owda, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Gazze'den bir kadının bulunduğunu söyledi.
Waters, mesajında dünyada "doğru olanı yapanlar" ve "yanlış olanı yapanlar" olmak üzere iki tür insan bulunduğunu belirterek, Macklemore'u ilk gruba örnek gösterdi.
Waters, Sheeran'ı ise ikinci grupta yer alan kişiler arasında göstererek "aşağılık" olarak nitelendirdi.
SHEERAN SUÇU ORGANİZATÖRLERE ATTI
Sheeran ise Macklemore'un turneden çıkarılmasının kendi kararı olmadığını, kararın turne organizatörleri tarafından alındığını belirtti.
Siyasi konuları kendi platformunda tartışmamayı tercih ettiğini ifade eden Sheeran, Gazze'deki soykırıma ilişkin kamuoyu önünde bir tartışmanın içine çekilmek istemediğini kaydetti.
Macklemore'un programdan çıkarılması için baskı yaptığını doğrulayan isimlerden biri de ABD'li milyarder Robert Kraft oldu.
Yahudi ve İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek sanatçının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürdü.
MACKLEMORE'DAN FİLİSTİN'E TAM DESTEK
Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.
Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.