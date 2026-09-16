Lukas Graham

SANATÇILAR MACKLEMORE'U YALNIZ BIRAKMADI

Sheeran'ın Kuzey ve Güney Amerika'daki turnesinde sahne alması planlanan İrlandalı sanatçı Aaron Rowe ve müzik grubu Beoga, ABD'li şarkıcı Finneas ve Danimarkalı grup Lukas Graham, sosyal medya hesaplarından turnenin kalan bölümünde yer almayacaklarını duyurdu.

Kararlar, Macklemore'un turne kapsamında sahnede Filistin'e destek açıklamalarında bulunması nedeniyle programdan çıkarılması üzerine alındı.

Şarkıcı Finneas açıklamasında, "Ezilenler için seslerini yükselten sanatçılar susturulmamalı. Filistin halkının yanındayım." ifadelerini kullandı.

"BİZ SÖMÜRGECİLİĞİN NE OLDUĞUNU İYİ BİLEN İRLANDALILARIZ"

Beoga grubu da ülkesinin tarihine atıfta bulunarak "Biz sömürgeciliğin ne olduğunu iyi bilen İrlandalılarız. 'Filistin için İrlandalı Sanatçılar' hareketinin kurucu üyeleri olarak adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

İrlandalı sanatçı Rowe da Macklemore'a desteğini göstererek "Milyarderlerin sahip oldukları gücü, İsrail'in soykırımına karşı çıkan ve çocukların vahşice öldürülmesine dikkati çeken haklı sesleri susturmak için kullanmasına sessiz kalamam." ifadelerini kullandı.

Lukas Graham da sanatçıların savaşlar, öldürülen siviller ve yaşama hakkı elinden alınan çocuklar hakkında özgürce konuşabilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Sheeran'ın konserlerine gitmeyi planlayan yüzlerce kişi de sosyal medya paylaşımlarında Macklemore'a destek amacıyla biletlerini iptal edeceklerini ve konserlere katılmayacaklarını duyurdu.