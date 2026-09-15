Ed Sheeran

MACKLEMORE'DAN "ÖZGÜR FİLİSTİN" VURGUSU

Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turneden çıkarılmasının arkasında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın sahibi ve Gillette Stadyumu'nun sahibi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu belirtti.

Rapçi, Ed Sheeran'ın kendisine Kraft'ın kendi stadyumunda sahne almasına izin vermeyeceğini söylediğini, ayrıca diğer bazı stadyum sahiplerinin de Sheeran'a "Macklemore turnede kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacakları yönünde ültimatom verdiğini" iddia etti.

Macklemore, "(Ed Sheeran) Bana, konuştuğu birçok insan için 'Özgür Filistin' sözlerinin ve Filistin bayrağının görselinin incitici olduğunu söyledi. Ben de ona, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuktan daha fazla rahatsız ediciyse o zaman bu insanların durduğu yer ile benim durduğum yer arasında temel bir kopukluk olduğunu söyledim ama o, kamuoyu önündeki 'Ben taraf tutmuyorum.' tavrını aşamıyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail-Amerikan Konseyi (IAC), 7 Eylül'de turnenin geri kalanındaki konserlerde ön sanatçı olarak bulunacak Macklemore'un programdan çıkarılması talebiyle imza kampanyası başlatmıştı.