Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, konser gelirlerinden 1 milyon doları Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtti.

Macklemore, "Anlaşamadığımız şey her neyse de şu konuda hemfikir olabiliriz, Filistinlilerin hayatları korunmaya değerdir. Bir Filistinlinin hayatı, bu dünyadaki herhangi bir hayattan daha az değerli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ed Sheeran ile yaptığı turneden elde ettiği gelirin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklayan Macklemore, ABD'li milyarder Robert Kraft'ı da aynı adımı atmaya çağırdı.

Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 48 saatte olanların yanı sıra konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hala öldürülüyor, hala işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor." ifadesini kullandı.

MACKLEMORE HEM BAĞIŞ HEM MEYDAN OKUMA

Robert Kraft

ED SHEERAN 2 MİLYON DOLAR İSTEMİŞ

Öte yandan ABD'li milyarder Kraft, Sheeran'ın kendisinden 2 milyon dolar bağış yapmasını istediğini açıkladı.

Kraft yaptığı açıklamada, "Bugün Macklemore, bana bağış yapmam için meydan okudu. Ed beni aradı ve onun bağışına karşılık, bölgeye yardım ve insani krizle mücadele için 2 milyon dolar bağışlamamı istedi." ifadesini kullandı.

Uzun yıllardır Filistinli ve İsrailli gençleri bir araya getirerek onlara iş imkanları sunduğunu savunan Kraft, "Hayatımın çoğunu bu insanlar arasında köprü kurmaya harcadım. Tüm hayatların korunmaya değer olduğuna derinden inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yahudi ve İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, sanatçının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüş ve tepki çekmişti.

MACKLEMORE TURNEDEN ÇIKARILMIŞTI

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı.

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

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